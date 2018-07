Quellaveco es el ejemplo de cómo emprender los proyectos del norte y sur, según Carlos Gálvez

" Quellaveco va a generar un punto de inflexión en la trayectoria de crecimiento del Perú, que va a permitir retomar la reducción de los niveles de pobreza", comentó Carlos Gálvez Pinillos , director de la la Socidad Nacional de Minería Petróleo y Energía ( SNMPE).

El presidente de próxima versión de Perumin, dijo también que Quellaveco debe ser una muestra de cómo se lleva un proyecto adelante; "y si esto perfora en la mente de los ciudadanos puede ser la mejor manera de ir un paso adelante con una serie de proyectos que tenemos en el norte y sur", mencionó en RPP.

Asimismo, estimó que Quellaveco aportará 300,000 toneladas a la producción nacional de cobre anual, que está en 2.5 toneladas; mientras que Chile se ubica en los 5.6 toneladas, aproximadamente.

"Las minas de Chile han operado entre 40 y 50 años, solo el costo de acarreo de ese mineral es caro y no tienen agua; y son tan profundas las minas que están tratando de convertirlas en minas subterráneas mecanizadas. Sin embargo, nuestras minas son jóvenes y tenemos agua; consumimos en minería a penas 1.5% del consumo total. Esto significa 0.015% del agua disponible", indicó.

En otro momento, Gálvez señaló que Quellaveco se demoró en salir por la resistencia social a base de sentimientos y pensamientos de impactos ambientales del pasado. "Lo que nosotros tenemos que demostrar es nuestra industria bandera es perfectamente capaz de trabajar con las nuevas tecnologías y a partir de las nuevas condiciones salir adelante con proyectos que sean ampliamente positivos con el Perú".

En ese sentido, resaltó que siempre han planteado que el Estado tiene que tener credibilidad y no sea solo testigo sino garante del cumplimiento, por ambos lados, de esos acuerdos. "Esto es algo que le he escuchado al nuevo ministro de Energía y Minas. Si esa es la idea tendremos forma de progresar. El sistema judicial es fundamental porque es evidente que los inversionistas están al pendiente de cuál es la estabilidad jurídica del país y cuál es la garantía que tendrán sus inversiones", destacó.

Para el director de la SNMPE , si estas inversiones no están garantizadas y no se respetan los contratos los inversionistas se van a sentir burlados y no se realizarán las inversiones.