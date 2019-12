Si en algo están de acuerdo todos los padres es que quieren una licencia de paternidad más extensa. En Perú, las madres tienen 98 días de descanso y los padres solo 10. ¿Qué tan lejos estamos de los estándares más altos del mundo?

En Estonia, por ejemplo, las madres tienen 85 semanas de descanso. Sí, año y medio para dedicarse al pequeño y cero descuentos de su sueldo. En Japón, por otro lado, los papás son acreedores de 30 semanas, y así sucesivamente.

Para la directora de Oportunidades Laborales de la UPC, Mónica Villegas, estos beneficios obedecen a una serie de problemas que aquejan estos países, y no son los mismos que tenemos en Perú.

“No es que consideren que deba haber inclusión, solo lo hacen porque tienen problemas de natalidad, y si bien en Perú está decreciendo nuestra curva de natalidad, no es un problema que se está presentando en la actualidad”, señaló a Gestión.pe.

Claro que tampoco es imposible. La farmacéutica Sanofi, por ejemplo, ha implementado una política de licencia parental de seis meses, tanto para padres como madres. Aunque admiten que este tipo de iniciativas puede resultar más fácil para compañías grandes que pequeños negocios.

“Para las empresas grandes puede resultar un poco más sencillo, dado que podemos brindarles a los colaboradores la oportunidad de rotar a otras áreas de su interés, para que aprendan del negocio”, indicó, por su parte, Diego Hovispo, gerente general de Pasteur & Country Coordinator Sanofi Perú.

“Sin embargo, las pequeñas empresas también tienen ventajas desde el punto de vista de la legislación laboral y podrían aprovecharlas para mejorar el clima interno y ser más atractivas para los adultos jóvenes, al reforzar la igualdad de género entre sus equipos”, añadió.

Guarderías

En Perú no hace falta estimular al trabajador a que tenga más hijos. Nuestras necesidades apuntan a otro lugar. Mientras una mujer europea no quiere tener hijos, en Perú no hay con quién dejarlos.

Para la experta, es urgente implementar un sistema de guarderías y, a su vez, trabajar en un cambio de mentalidad para utilizarlas.

“No tenemos guarderías especializadas para niños pequeños. La madre cumple su período pre y post natal, que son 98 días, y tiene que retornar a trabajar, ¿con quién se queda ese niño?”, apuntó.

“Hay muy pocas guarderías y muy poca cultura de la guardería, pero en los países latinoamericanos es mejor dejar al niño en una guardería que con una empleada”, agregó.

Pero no basta con las guarderías, también se deben flexibilizar los permisos laborales para acudir a los controles de salud del niño, optimizar los lactarios, facilitar horarios flexibles, etc.

Después de todo, afirma Villegas, la tranquilidad de tener a su hijo sano y cerca al trabajo influirá positivamente en la productividad de los padres.

Productividad

Aún en el siglo XXI existen empresas que, en la entrevista laboral, preguntan a la mujer si está planeando tener hijos. También las que deciden no renovarle el contrato a su empleada si sale embarazada. En resumen, no quieren pagar el sueldo a alguien que no está trabajando o temen una menor productividad. Para ambos expertos, esto no es correcto.

“Estudios demuestran que fomentar el equilibrio entre la vida personal y laboral, la diversidad y la inclusión mejora el clima laboral de la empresa y genera un mayor sentido de pertenencia en los colaboradores y, en consecuencia, tiene impacto positivo en la economía del negocio”, explicó Hovispo.

Villegas, por otro lado, fue más allá: “En la gran mayoría de países es la mujer quien aporta el 60% de los ingresos del hogar. Las empresas deben retener este talento. Por último, no hay mayor aliciente para conservar un trabajo que tener un hijo”.

Y esto no solo aplica para las madres. Al no brindarle los mismos beneficios al papá, prácticamente le cargan todo el trabajo del niño y la casa a la madre, sin tomar en cuenta los cambios hormonales y emocionales que sufre después del parto, añadió la especialista de la UPC.

“Estamos en una sociedad machista donde se piensa que la mujer, por el hecho de dar de lactar, tiene que ser la guardiana permanente de bebé. Además, la educación que han recibido quienes ahora son gerentes de empresas es que la madre es la encargada de criar al niño”, anotó.

No obstante, también indicó que son los mismos padres quienes deben reclamar por este derecho, pues es su responsabilidad involucrarse en la crianza de los pequeños.