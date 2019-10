El último reporte de Macroconsult analiza la década dorada de la economía peruana entre los años 2004 y 2013, así como el estancamiento desde el año 2014 hacia adelante. De este modo cuestiona alguna mejora para el año 2020, basado en la carencia de políticas explícitas de crecimiento de sucesivos gobiernos.

El informe indica que en los últimos 15 años la economía peruana ha crecido a un ritmo promedio de 5.4% por año, por encima del mundo (3.9%) y casi al doble de Latinoamérica (2.9%).

Precisa que en ese periodo, el PBI per cápita, en dólares de paridad de poder adquisitivo (PPA), más que se duplicó pasando de US$ 6,169 en el 2004 a US$ 14,242 en el 2018. Asimismo, la incidencia de la pobreza monetaria se redujo a poco menos de la tercera parte al pasar de 58.7% en el 2004 a 20.5% en el 2018.

Sin embargo, al dividir este periodo en dos partes, -precisa el informe- se observa uno de auge (2004-2013) y otro de desaceleración (2014-2018).

“Desde hace cinco años crecemos a una velocidad menor que la del mundo, lo cual nos aleja del cambio hacia el desarrollo económico. Y esto es a pesar de que en el vecindario latinoamericano seguimos destacando”, indica la consultora.

El auge de 9 años

Macroconsult precisa que en el periodo 2004-2013 se tuvo un desempeño destacable, sobre todo porque se obtuvo más de dos puntos de ventaja, en promedio, al crecimiento del PBI mundial.

Además, se duplicó el PBI per cápita (PPA), se redujo a más de la mitad la incidencia de la pobreza monetaria y se acumuló grandes fortalezas macroeconómicas, principalmente para la aplicación de políticas económicas (fiscal y monetaria).

Agregó que este periodo de auge coincidió con varios choques externos positivos, siendo el principal de ellos el ciclo favorable de precios de los metales, en particular del cobre. Así, este metal inició con una cotización promedio de US$1.30 por libra en el 2004 y cerró con US$ 3.32 por libra en el 2013, llegando a un máximo histórico de US$ 4.00 por libra en el 2011.

Los otros choques favorables fueron la abundancia de la liquidez y las bajas tasas de interés internacionales. A partir del 2014, el precio del cobre mostró niveles mucho más bajos y hoy se ubica alrededor de US$ 2.60 por libra. Además, también a partir de 2014, la política monetaria de Estados Unidos se tornó menos expansiva pues comenzó un proceso de retiro de la liquidez.

Inicio de la desaceleración

Luego de esta época de desempeño favorable, llegó el fin del superciclo del precio de commodities y de liquidez internacional, lo que generó el comienzo de la etapa de desaceleración (2004-2018), en la que se creció por debajo del mundo, el PBI per cápita apenas se expandió y la incidencia de la pobreza monetaria se redujo solo en 2.2%.

“De hecho, no prevemos que esta situación cambie hacia el 2020. A pesar de todo, incluso en este periodo crecimos por encima de la región, aunque no haya sido suficiente”, refiere el estudio.

En esa línea, precisa que sin vientos externos a favor, se evidenciaron problemas estructurales que no se han logrado solucionar, entre los que destacan la baja productividad de la economía, el pobre funcionamiento de las instituciones, las regulaciones económicas sectoriales, así como el bajo nivel del stock de capital humano.

“En el 2018, el peruano promedio acumulaba solo nueve años de educación, equivalente a tercero de secundaria”, precisa el informe.