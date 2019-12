En medio de las expectativas por la reducción en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y el aumento de las importaciones del gigante asiático, el precio del cobre ha repuntado.

Según datos a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME), el precio del cobre cerró este viernes a US$ 6,130 la tonelada, después de haber alcanzado US$ 6,216, su máximo desde mayo.

La mejora en el precio del cobre en los últimos días respondió a anuncios de un posible acuerdo entre Estados Unidos y China, lo cual finalmente se concretó este viernes.

En tanto, ¿qué se espera para el siguiente año? Según el último Reporte de Inflación del BCR, el precio promedio de cobre por libra para el 2020 será de US$ 2.62, lo cual difiere del Reporte de Inflación anterior, que ubicaba al precio de cobre en US$ 2.75.

Términos de Intercambio: 2018-2020. (Fuente: BCR)

Intéligo SAB

Santiago Sevilla, analista de estrategia y análisis de emisores de Intéligo SAB estima que el promedio esperado del precio del cobre para el 2020 estará en un rango de US$ 2.70 y US$ 3, no muy distinto del promedio del presente año.

También indicó que la oferta mundial de cobre va a ser mayor en el 2020, en donde destacan las mineras chilenas Collahuasi, Escondida, Chuquicamata y la indonesia Grasberg . Se espera también que el mercado de cobre esté balanceado para el 2020.

En el caso de Perú, según Sevilla, no se estima que la oferta de cobre aumente significativamente, a menos que la minera Mina Justa ejecute las operaciones de extracción del mineral de manera considerable. “La empresa Mina Justa marcaría la brújula de la oferta de cobre local”, indicó.

Kallpa SAB

Marco Contreras, jefe de análisis de Kallpa SAB estima una ligera alza para el precio promedio del cobre en el 2020, en un rango de entre US$ 2.75 y US$ 2.80; sin embargo, esto dependería principalmente por la evolución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. “Más allá de los fundamentos, lo que va a determinar el precio finalmente va a ser cómo termine la guerra comercial”, indicó.

Con respecto a la oferta de cobre mundial, al cierre del 2019, se espera un déficit de aproximadamente un millón de toneladas. Asimismo, según el analista, para el 2020 también se espera déficit en el mercado de cobre, lo cual le daría cierto soporte al precio.

Indica, de manera general, que se esperaría tener un incremento en la producción de cobre en Perú. “Los conflictos a inicios de año en la minera Las Bambas detuvieron un poco los niveles de producción y, siendo esta compañía el productor más importante, por ese lado se tendría una base comparativa un poco más baja”, indicó.

Asimismo, Contreras explicó que la reciente subida en el precio del cobre fue el optimismo sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que finalmente se anunció antes del 15 de diciembre, fecha en la que estos aranceles se iban a aplicar.

Prima AFP

Omar Avellaneda, asociado de Inversiones de Prima AFP proyecta que el precio del cobre por libra se ubicará en un rango de entre US$ 2.72 y US$ 2.90 para el 2020. Asimismo, el precio por tonelada estaría, en consecuencia, en un rango de entre US$ 6,000 y US$ 6,400.

“Hay señales de que la desaceleración económica global ha tocado piso, y esto sumado a un primer acuerdo entre Estados Unidos y China que alivien tensiones en el mercado y la actividad manufacturera deberán impactar positivamente en el precio del cobre”, indicó.

También espera que la demanda de cobre crezca entre 2% y 2.5%. En el caso de la oferta, esta debería crecer en alrededor de 1.3%.

“Con estos resultados, esperamos que haya un ligero déficit de 0.1% en el mercado. No es un déficit grande, pero los déficit en los próximos años empezarán a ser más notorios”, señaló Avellaneda.

Para el caso de Perú, comentó que se espera una mejora en la producción de cobre si es que no suceden protestas que puedan afectar la normalización de operaciones. Esto estaría acompañado también por el inicio de las operaciones de Mina Justa para fin del 2020 y una mayor producción de las expansiones realizadas recientemente en el país.

Por ello, para el próximo año, la oferta de cobre de Perú debería crecer entre 2% y 3% .