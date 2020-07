La crisis del COVID-19 no ha traído una sola “nueva normalidad”, sino varias, según la realidad particular y el rol de cada persona. Por ejemplo, su “nueva normalidad” dependerá de si tiene trabajo o no, si este es formal o informal, si debe cuidar a otras personas, y si tiene una red de apoyo.

Las diferentes “nuevas normalidades” plantean insights clave para comprender los comportamientos de los peruanos. Los insights han sido elaborados por FutureLab a partir de análisis de informes sociológicos, de consumo por categorías y tendencias.

Los insights frente a las "nuevas normalidades" de los peruanos son clave para entender el consumo.

1.- El cuerpo es el centro y debemos gestionarlo adecuadamente. Nuestra conciencia del cuerpo ha aumentado. Estamos pendiente de una buena gestión del cuerpo para evitar el contagio. Algunos puntos claves a considerar: temperatura corporal, asepsia, defensas (a partir de alimentos y vitaminas), protección (como mascarillas y guantes).

2.- Todo lo que viene de fuera de casa es una potencial amenaza. Buscamos a toda costa que el virus no entre a nuestras casas. Vigilamos que los nuevos rituales de limpieza y desinfección se lleven a cabo por todos cuando algo va ingresar al hogar (personas, artículos de primera necesidad, recibos, etc). Necesitamos sistemas que ayuden a poder controlar el ingreso aséptico de las personas y cosas.

3.- Nuestro capital social nos permite sobrellevar la crisis. Las personas están valorando más que nunca tener capital social, es decir, familiares, amigos y compañeros que les permitan sobrellevar la crisis. La familia se ha vuelto central en el cuidado de los dependientes, así como las recomendaciones de amigos para la compra de mascarillas o ir a laboratorios para hacerse la prueba de COVID-19.

4.- Confianza digital. Solo un tercio de la población utiliza canales online o telefónicos para comprar. Tenemos que descubrir cuáles son los miedos que impiden un mayor uso. Además, tenemos que pensar en rituales que hagan que el e-commerce represente una experiencia inolvidable. Por ejemplo, darle una bienvenida a aquellos que lo usan por primera vez.

5.- Ritualizar para tener seguridad y bienestar. Los seres humanos generan rituales para reducir la incertidumbre. Estos van desde la limpieza al ingresar al hogar a encuentros con familiares y amigos por aplicaciones. Lo clave es cómo nuestra marca y/o servicio es parte de ese ritual y cómo estos rituales pueden ser recreados en la publicidad para generar identificación y representación.

6.- Colectivizando seremos mejores. Resulta interesante las diferentes propuestas de colectivizar recursos tangibles e intangibles en esta crisis, como liberar contenidos por parte de distintas empresas de las Industrias Culturales y Creativas, ofrecer webinars para compartir conocimiento, experiencias y buenas prácticas o el retorno a las ollas comunes.

7.- Nos gusta pertenecer, pero también ser diferentes. Los seres humanos imitan y les gusta pertenecer a partir de lo piensan, usan y sienten. La norma social hace que todos usen mascarillas. Sin embargo, en ese acto de cuidado también buscamos ser diferentes y empiezan a aparecer mascarillas diseñadas. Somos parte de la colectividad con mascarilla, pero no por eso anulamos nuestra identidad.

8.- Hazlo tú mismo. Muchos han empezado a hacer cosas que antes tercerizaban, como cocinar o hacer sus propias mascarillas. Si bien puede resultar un proceso complejo, hacer las cosas uno mismo también plantea un reconocimiento al logro y a la autonomía. Los servicios de orientación en estas nuevas acciones serán una posibilidad de servicio.

La forma de hacer llegar los productos y servicios debe considerar estas concepciones que yacen inscritas en el comportamiento de los peruanos. “El ser consumidor es uno de los tantos roles que tiene la persona en la vida cotidiana. Solo enfocarnos en ese rol nos proporciona una visión reducida, y no permite identificar nuevas necesidades o patrones emergentes de comportamiento”, sostiene Jorge Juárez Li, Chief Behavioral Officer de FutureLab.