Hace pocas semanas, Alberto Ñecco renunció a la dirección ejecutiva de ProInversión. En su lugar, se encargó a Diego Arrieta, actualmente jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) las funciones que Ñecco ostentaba. El hecho ocurrió tras postergarse por cuarta vez la firma del contrato para la PTAR Titicaca, documento que finalmente se suscribió el 30 de octubre pasado.

¿Qué perfil debería tener el nuevo director ejecutivo de ProInversión? Gestión consultó con José Luis Guasch, exjefe de Expertos Globales en APP del Banco Mundial, sobre cuáles deberían ser sus capacidades y experiencia.

1.- Formación. El nuevo director ejecutivo de ProInversión debe ser un profesional que esté familiarizado con el mecanismo de APP aunque no precisamente provenga de dicho sector. “Tiene que ser un buen gerente. Eso es esencial. Y que luego se apoye con un equipo especializado”, indica Guasch.

Podría ser un funcionario que provenga del mundo de las finanzas o de las inversiones, que tenga cierto conocimiento sobre APP y que pueda “aprender corriendo”.

2.- Capacidades. “Debe contar con experiencia y capacidad de gestión y diálogo sustancial”, afirma el especialista. Esto debido a que se trata de un cargo que debe estar en contacto constante con los ministros de las diferentes carteras. También debe tener “mano firme para poder manejar conflictos, presiones y, al mismo tiempo, generar un ámbito de confianza en la institución".

3.- Enfoque. El nuevo director ejecutivo de ProInversión debe tener muy presente, considera Guasch, la importancia de la estandarización de procesos. "Este enfoque permite que pueda actuar con velocidad y transparencia. A la vez, esto ayuda a escalar los programas de proyectos e impulsarlos sin problemas”.

4.- Credibilidad. Asimismo, es necesario que tenga solidez, “que no se deje presionar por el gobierno y que por el contrario, pueda comprometerlo a que le otorgue cierta discrecionalidad en la toma de decisiones”. Guasch considera además que no debe tener conflictos de interés, por lo que no idealmente no cuente con lazos en le sector privado.