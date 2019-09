Usualmente, las personas no quieren tener deudas con alguna entidad bancaria ya sea por los intereses o porque no pueden acceder a un préstamos por estar reportados a las centrales de riesgo, por ello, buscan tener una alternativa de conseguir el dinero que necesitan con amigos o familiares.

En esa línea, buscan a la persona, le explican la situación y ponen fecha de devolución. Luego, el prestamista accede y, en algunas ocasiones, establece condiciones. Incluso, pueden firmar un documento en el que se registre el préstamo. Estos serían los pasos que, en teoría, debería seguirse. Pero muchas veces no pasa. Ya sea por cuestiones de confianza o por miedo a juzgar a la persona, no se hace ningún registro de este proceso.

Si no sigue los pasos corre el riesgo de tener problemas de que la persona no cancele la deuda y deje pasar mucho tiempo. Lo peor viene cuando la situación se torna incómoda porque existe una relación en medio.

Hay personas que se les olvida pagar pero que se ponen al corriente tan pronto se les recuerda la deuda. (Foto: Pixabay)

Sin embargo, no todo está perdido. A continuación, le dejamos algunos secretos para realizar una buena cobranza:

SER PERSISTENTE

Cuando la persona detecta que no es persistente puede tomar una actitud de no pagar. Es importante tener muy claro que persistencia no tiene nada que ver con los malos modales, sino con la constancia de esfuerzos. Si la persona le dio una fecha límite, su tarea será recordarle la fecha de vencimiento y los adeudos que tiene de una forma amable.

MANTENERSE POSITIVO

Por más adverso que se vea el panorama es necesario que se mantenga una actitud positiva. Debe hacer un seguimiento a todo lo que la persona diga. Si es necesario apuntar todo lo que diga, cómo reacciona durante la cobranza. Por ejemplo: los motivos de su atraso, la fecha en que pagar, etc.

TRATAR DE MANTENER LA BUENA RELACIÓN

Hay personas que se les olvida pagar pero que se ponen al corriente tan pronto se les recuerda la deuda. Pero también hay quienes atraviesan por problemas financieros. Con estos últimos es recomendable ponerse en su lugar, ver la gravedad de la situación y tratar de llegar a un acuerdo. Ten por seguro que si mantiene una relación cordial, en cuanto éste tenga dinero para pagar todas sus deudas, usted será de los primeros en recibir su pago.