Qualcomm rechaza última oferta de adquisición por parte de Broadcom

La firma Qualcomm anunció que ha decidido rechazar la última oferta que le presentó esta semana su competidora Broadcom para hacerse con su negocio.

Qualcomm, líder en el sector de microchips para los teléfonos móviles y que tiene como uno de sus clientes a Apple, explicó en un comunicado que su junta directiva determinó que la propuesta minusvaloraba a la empresa y no ofrecía compromisos necesarios en caso de que la operación fuese vetada por los reguladores.

La compañía, sin embargo, dijo que ha ofrecido reunirse con Broadcom para estudiar si pueden solucionarse los problemas que ve en su oferta.

Según Broadcom, la propuesta presentada esta semana era su "oferta final", después de que fuese rechazada su primera propuesta el pasado noviembre.

Entonces, el fabricante de microchips ofrecía US$ 70 por cada acción de Qualcom, una cantidad que elevó en esta ocasión a US$ 82.

De ellos, US$ 60 serían en efectivo y el resto en un intercambio por títulos de la firma compradora.

Ese valor del título implicaba que la operación alcanzaría los US$ 121,000 millones, muy por encima de los US$ 105,000 de la anterior oferta, sin incluir una deuda de Qualcomm que estaba dispuesto a asumir el comprador, de unos US$ 25,000 millones.

Las acciones de Qualcomm, que habían terminado hoy con un descenso de 4.03 % en Nueva York, avanzaban casi 1 % en las operaciones posteriores al cierre tras conocerse su decisión.