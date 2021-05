La venta de productos peruanos al exterior no es exclusivo de grandes compañías, ya que también las pymes peruanas vienen ganando terreno en el comercio exterior. Las pymes exportadoras se clasifican -de acuerdo Promperú- según monto exportado.

Así la micro empresa exportadora es aquella que vende hasta US$ 100,000. En cambio, la pequeña empresa exportadora entre US$ 100,000 hasta US$ 1 millón y la mediana empresa exportadora de US$ 1 millón a US$ 10′000,000.

Actualmente operan 5,983 pymes exportadoras , de las cuales el 27% están dedicadas a la agroexportación; 25% a la exportación de prendas de vestir; 30% metalmecánica; 26% químico y 20% dedicadas a la exportación de artesanías y joyerías.

“En total, las pymes exportadoras venden al mundo 3,947 productos : lo que implica la diversificación de las pymes, es decir, no se han concentrado en un solo producto sino en casi 4,000 productos”, refirió a Gestión el director de Promoción de las Exportaciones de Promperú, Mario Ocharan.

Entre los principales productos que venden las pymes peruanas al exterior se ubican el café; seguido de los mangos frescos; paltas; cebollas así como espárragos. “Hay dos productos peruanos cuya demanda está creciendo fuertemente en el exterior como es el cacao en grano y las aceitunas”, mencionó.

Agregó que a raíz de la pandemia del COVID se han identificado algunos productos peruanos cuya demanda en el mundo han repuntado. Este son: el jengibre o kion; mascarillas de protección personal; mandarinas frescas al igual que todos los cítricos; a lo que se suman las vajillas y artículos de mesa; manufacturas de plástico y maderas acerradas.

-Exportación de servicios-

Las micro, pequeñas y medianas empresas peruanas no solo exportan al mundo bienes sino también servicios, especialmente servicios profesionales.

“Aquí las pymes están concentradas en la exportación de desarrollo de software a medida así como al desarrollo de aplicación (apps) para comercio electrónico. Y también otro rubro que están destacando -a nivel latinoamericano- es en la animación digital. Estas últimas pymes están -incluso- incursionando en Canadá y Estados Unido s”, subrayó.

El representante de Promperú añadió que las pymes más pequeñas exportan servicios a la minería y marketing digital.

-Los mercados más atractivos y dinámicos-

Ocharan acotó que uno de los propósitos de Promperú es incrementar la base exportadora (número de pymes que más exportan), ante ello se realizan dos acciones complementarias: ir a las regiones en las que se han identificado entre 12,000 a 15,000 potenciales pymes exportadoras (que son empresas esporádicas, ya que alguna vez exportaron) y a nivel de mercados apuntar a los de fácil acceso que -en el caso de las pymes- son los países de Latinoamérica y Estados Unidos.

¿Cuáles son los mercados más atractivos para los productos peruanos que venden las pymes? En primer lugar se ubica Estados Unidos es el principal mercado de las pymes exportadoras, con 21% de participación.

Le siguen los países latinoamericanos como Chile con una participación de 14%; Ecuador con 7%; Bolivia con 7% y Colombia con 7% .

Más atrás se ubican países europeos como España y los Países Bajos . Otro país que también es atractivo para las pymes peruanas es China que paso del puesto 17 como destino de exportación hace cinco años al puesto ocho.

México también ha crecido la presencia de las pymes peruanas, a lo que suma -dentro de las top 10- Alemania.

A estos destinos se suman otros mercados dinámicos/sorprendentes para los emprendedores peruanos como Emiratos Árabes Unidos que ha tenido un crecimiento de más 216% en plena pandemia para las pymes exportadoras. “A este mercado le vendemos frutas frescas, quinua y frejoles”.

Otro mercado dinámico es Tailandia con un crecimiento de 126% el 2020. “Aquí las pymes peruanas están exportando la pota y las uvas frescas”. A este se suma Singapur que ha crecido 108%. “A ellos les vendemos calzados, frutas frescas y vidrios de seguridad para construcción”.

Ocharan remarcó que un elemento vital para la apertura de mercados en favor de las pymes peruanas fueron los tratados de libre comercio o TLC suscritos por el Perú. A la fecha existen 22 acuerdos comerciales vigentes.

“Dentro de 20 principales mercados de las pymes exportadoras, 16 tienen TLC. Lo que implica que sí han aportado a las pymes exportadoras, sobre todo a las pymes que están ubicadas en las regiones. Entre los TLC que más han aportado se encuentran las suscritas con Estados Unidos; China; Alianza del Pacífico; Mercosur ; Unión Europea ; Canadá, Japón; Corea del Sur y del Reino Unido. Estos 16 mercados suman el 80% de las exportaciones de las pymes peruanas. Incluso es vital fortalecerlas”, subrayó.

Nota:

La exportación de las pymes exportadoras -a nivel regional- que más crecieron el 2020 fueron las de Junín 58%; Ayacucho 47% y Moquegua 5%, por el sector agro y textil confecciones.

Uno de los productos que más venden las pymes peruanas es el café -cuyo quintal cuesta US$ 120- sin embargo, si se apunta a la producción de un café especial se puede alcanzar un precio superior a los US$ 200.

El 18% de las 5,983 pymes exportadoras peruanas son lideradas por mujeres.

Una pyme exportadora genera empleo a favor de 7 pymes más alrededor suya. En tanto, que las exportaciones peruanas -en general- generan entre 1 a 1.2 millones de puestos de trabajo, de acuerdo a data de Promperú.

El 2020, las pymes exportadoras peruanas vendieron US$ 850 millones. Para este año se espera un crecimiento de 3% a 5%.