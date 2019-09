Hace un año y medio Loreto Leyton, directora ejecutiva del Consejo Empresarial de APEC, dijo -durante una entrevista- que quería dejar una herramienta concreta para las pymes (pequeñas y medianas empresas) durante la APEC.

La publicación la leyó el ingeniero electrónico y emprendedor, Sebastián Jaramillo, quien se contactó con la ejecutiva y le comentó que llevaba cinco años trabajando en una plataforma B2B, similar a la china Alibaba, para conectar directamente a productores con importadores.

Así le presentó la idea al Consejo Empresarial de la APEC y la plataforma terminó siendo un gran proyecto para conectar a las pymes de las 21 economías de APEC, el que se dará a conocer oficialmente durante la Cumbre de Emprendedores y Pymes de APEC que se realizará el próximo 14 de noviembre en Santiago de Chile.

Sebastián Jaramillo, fundador de la empresa MondeB2B, con sede en Singapur, señala que la plataforma es una herramienta B2B que conecta a exportadores con importadores sin intermediación de terceros, diferenciándose de otros marketplace por "la seguridad".

“Hemos trabajado de la mano con las cámaras de comercio de cada país, de manera que cada productor e importador que publica está validado por una institución de su país, lo que marca una gran diferencia con otras plataformas, principalmente, de China”, afirma.

La directora ejecutiva del Consejo Empresarial de APEC explicó que a la fecha tienen alianzas con 11 instituciones de siete países de la APEC –Chile, Colombia, Perú, Brunei, Indonesia, Filipinas y Malasia–, por lo tanto, la plataforma debutará el 14 de noviembre con productos y servicios de estas siete economías, “hasta ahora, de Brunei, Indonesia, Colombia y Perú”, dice.

Jaramillo comenta que el plan es llegar a principios de 2022 con 17 economías. "Una vez lanzada, aumentarán las ganas de participar. Se ha desarrollo el e-commerce B2C (comprador-consumidor), pero poco el B2B, porque hasta ahora no se había logrado crear una plataforma que diera confianza. Hay que recordar que los volúmenes del B2B, son mucho más grandes que los del B2C", comenta.

Añade que la seguridad es la gran ventaja comparativa, pues a diferencia de otros marketplace como Alibaba, “no hay intermediarios, las transacciones se realizan directamente entre el productor y el importador. Hay casos en que el e-commerce chino participan hasta seis intermediarios hasta llegar al producto final”, afirma.

Leyton comenta que el marketplace de APEC, además de las categorías tradicionales, contará con oferta de servicios en áreas como legal o marketing digital, los que también deben ser visados por las cámaras de comercio.

Hace dos semanas iniciaron el proceso para subir empresas, partieron con los productores y el 1 de octubre será el turno de inscripción de las empresas de servicio e importadores. “Hoy ya hay 200 productos arriba y el plan es cerrar 2019 con 3,000”, afirmó Jaramillo.

-Inversión-

El proyecto demandó una inversión de US$ 1.6 millones que puso de su bolsillo el propietario de MondeB2B. Es una apuesta -dice- anclada en un modelo de negocio de suscripción por US$ 15 mensuales que sólo pagarán los exportadores; “el comprador no paga”, precisa.

Cuenta que en el caso de Brunei, la Cámara de Comercio de ese país financió la membresía de sus pymes por dos años y el Banco de Indonesia hizo lo propio con las suyas.

Leyton comenta que están generando alianzas con empresas de logística para lograr tarifas de envío especiales a emprendedores, entre ellas, una con UPS que ofrecerá precios especiales de envío.

“Las personas que ingresen a través del banner en el sitio web los redirigirá a un landpage especialmente creado para los países que participan en la plataforma. Las ofertas dependerán de cada país”, explica.

Respecto del impacto del marketplace, Leyton comenta que buscan disponibilizar una herramienta amistosa y tangible para promover la exportación de las pymes, “queremos que los más pequeños puedan sumar al mundo del e-commerce”, afirma.

Tomado del diario El Financiero de Chile