La llegada de la pandemia del COVID-19 puso en jaque a miles de empresas en todo el mundo. Más del 70% de líderes empresariales dijeron que su negocio se vio afectado negativamente y el 20% dijo que la crisis tuvo un impacto positivo a nivel general en su organización, según el reporte Global Crisis Survey 2021 de PwC.

Las organizaciones de tecnología y salud reportaron más probabilidades de tener repercusiones positivas, mientras que los sectores de viajes y hotelería sufrieron los efectos más negativos. Asimismo, las organizaciones que obtuvieron buenos resultados dependieron de un equipo dedicado a impulsar su respuesta a la crisis.

La anterior encuesta, publicada en 2019, reveló que el 95% de los encuestados esperaban una crisis en los próximos dos años, pero no una pandemia, que no era considerada como una amenaza. El año pasado demostró que el desafío de la gestión de crisis no consiste en predecir el futuro, sino en hacer frente a lo impredecible. Las empresas deben centrarse en construir una base de resiliencia para resistir lo que venga a continuación.

La encuesta de PwC revela también que, incluso con un equipo de crisis bien definido, las organizaciones necesitan un programa de gestión de crisis ágil que pueda adaptarse para abordar varios tipos de disrupción. Solo el 35% de las organizaciones tenían un plan de respuesta a crisis que era ‘muy relevante’, lo que significa que la mayoría no diseñó sus planes para ser ‘agnósticos a las crisis’, un sello distintivo de una organización resiliente.

“Hay tanto por cambiar, consecuencia de todo lo malo que nos ha tocado vivir por esta crisis sanitaria, que hoy se nos presenta una excelente oportunidad para hacer las cosas apropiadamente”, indicó Nancy Yong, Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC Perú.

En base a los hallazgos de la encuesta, PwC ha señalado tres formas en que las empresas pueden prepararse mejor para una crisis:

Diseñar un plan estratégico de respuesta a la crisis para movilizarse rápidamente, estabilizar las operaciones comerciales y responder de manera efectiva a la disrupción. Contar con un programa integrado es esencial para ejecutar una respuesta exitosa a la crisis y para desarrollar la resiliencia durante “tiempos de paz”. Priorizar y desarrollar la resiliencia organizacional, no solo para tener éxito, sino para sobrevivir.

Según los encuestados, la perspectiva para 2021 es positiva: en la 24° edición del CEO Survey de PwC, publicada a principios de marzo, un 76% de CEO cree que el crecimiento económico global mejorará este año. Ese optimismo se alinea con los datos del Global Crisis Survey 2021, donde tres de cada cuatro empresas confían en que pueden integrar con éxito lo que han aprendido a través de la crisis y fortalecer su resiliencia organizacional.