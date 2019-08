El mercado de videojuegos en Perú logrará un crecimiento promedio anual de 20%, generando US$ 147 millones para 2023, proyectó PricewaterhouseCoopers (PwC) en su estudio Global Entertainment & Media Outlook 2019-2023.

En 2018, la industria generó US$ 58 millones en ingresos por lo que existe una gran expectativa por el potencial de crecimiento en los próximos años, indicó la firma.

No obstante, si bien Perú tendría el mayor crecimiento porcentual en la región, sus ingresos aún estarían muy por debajo del promedio.

La popularidad de los eSports en el país ha aumentado considerablemente, pero aún no hay registro de cuanto generará en el periodo estudiado.

De acuerdo a lo proyectado, los juegos por aplicación de celular generarían mayores ingresos para 2023, con un crecimiento del 26.53%, lo que representa US$ 117 millones.

Esta cifra contrasta con el crecimiento de videojuegos tradicionales, de consola y por computadora que, para 2023, generarían US$ 14 y US$ 16 millones, respectivamente.

A nivel Latinoamérica, el sector de videojuegos tendría un crecimiento promedio anual de 10%, hasta alcanzar los US$ 3,590 millones para 2023, gracias al desempeño del mercado brasileño (US$ 1,566 millones) y mexicano (US$ 1,172 millones).

Los eSports tendrían un crecimiento destacado, alcanzando los US$ 42 millones en ingresos, solo considerando Brasil (US$ 20 millones) y México (US$ 22 millones).

Los juegos por aplicación para celulares o tabletas tendrán el mejor desempeño a nivel regional. En contraste, los videojuegos tradicionales de consola crecerían 3.91%, cifra menor a la proyectada para el mercado peruano (9.45%). En cambio, se espera que los juegos de computadora crezcan 7.71%, una expectativa mayor a la nacional (4.91%).

A nivel global, se espera que la industria genere US$ 160,595 millones para 2023, lo que representa un crecimiento del 6.40%. Latinoamérica sería la región con mayor crecimiento (10.04%), seguida del Medio Oriente y África (9.47%); y Asia Pacifico (6.84%). Asimismo, los eSports también tendrían un crecimiento destacado, con un alza de 18.33% en sus ingresos.

Realidad virtual ​ El desarrollo de esta industria a nivel mundial será importante, con un crecimiento esperado de 22.22% para 2023.

El formato de mayor evolución sería el de videos VR, que crecería en 25.90%, hasta alcanzar los US$ 2,751 millones. No obstante, los ingresos más significativos para esta tecnología vendrían de los videojuegos, los cuales generarían US$ 3,061 millones a nivel mundial en el mismo periodo.

Asia Pacífico y Norteamérica son las regiones que tendrían el mejor desempeño de este sector en los próximos años. De hecho, se espera que la industria crezca 28.99% en el continente asiático, lo que generaría US$ 2,722 millones.

La estimación de crecimiento en Norteamérica, representada principalmente por Estados Unidos, es de 16.64% en ingresos, lo que equivale a US$ 2,015 millones para 2023. Europa, del mismo modo, tendría una progresión importante, principalmente en Europa Central y del Este con un 30.69% de crecimiento, mientras que Europa Occidental crecería 19.69%.