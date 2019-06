Puerto de Chancay: presentarán en julio adenda que concretará incremento de inversión a $ 1170 millones

El consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú anunció que, a más tardar en julio, presentará a Proinversión una adenda para concretar el incremento de su inversión en la construcción del Puerto de Chancay, que pasaría de US$ 447 millones a US$ 1170 millones, con el fin de construir en él cuatro muelles en vez de uno. El proyecto total tendría una inversión final de más de US$ 3,000 millones, que se concretará de forma progresiva.

“Tenemos un contrato de inversión aprobado por US$ 447 millones y esta adenda va a ser para ampliar la inversión a US$ 1170 millones solo para la nueva primera etapa ”, dijo el gerente general del consorcio, Carlos Tejada, tras participar en el foro “Facilitando la inversión privada”, organizado por Proinversión.

Inicialmente, la primera etapa del proyecto constaba de un solo muelle multipropósito, pero con esta adenda se incorporarían tres muelles más.

“La adenda anterior era para modificar los plazos de ejecución, porque estábamos incorporando a un socio estratégico. Esta segunda adenda que vamos a presentar es para ampliar el monto de la inversión. Vamos a presentarla en julio a más tardar”, precisó.

Por otro lado, Tejada estimó que las Modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la primera etapa del proyecto sean aprobadas por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) a inicios del próximo año.

“Cuando tengamos el permiso socioambiental, estimamos que casi inmediatamente vamos a tener permiso de la autoridad portuaria y la licencia de construcción para la nueva primera etapa (en la primera etapa inicial, las obras ya están en construcción). Entre enero y febrero esperamos (recibir la aprobación del Senace), y de manera inmediata esperamos empezar la parte de la ejecución de la primera etapa en abril”, añadió, tras señalar que, de acuerdo con las estimaciones del consorcio, el proyecto debe de estar operando en el año 2022.