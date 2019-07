Puente Piedra: Alcalde presenta proyecto de ley para suspender peajes

El alcalde de Puente Piedra, Renán Espinoza , presentará esta mañana ante el presidente del parlamento, Daniel Salaverry, un proyecto de ley que tiene como objetivo suspender el cobro de peajes vinculados a delitos de corrupción de funcionarios y conexos , a fin de terminar con el peaje –a cargo de Rutas de Lima– que afecta a la población de Lima Norte.

En diálogo con Exitosa Radio, el burgomaestre dijo que con su iniciativa busca darle herramientas al alcalde Jorge Muñoz para buscar soluciones inmediatas a los problemas de los peajes implicados en presuntos actos de corrupción.

"Espero que el Pleno pueda tomar la decisión de usar esta ley como una herramienta para el alcalde (Jorge) Muñoz. No he venido a pelearme con el alcalde de Lima, (por el contrario) he sido elegido para buscar soluciones y quiero ayudar al alcalde Muñoz a buscar soluciones a los problemas que tenemos en la capital por causa de los peajes. Y esta ley es una herramienta que va en ese sentido", explicó.

En ese contexto, el burgomaestre precisó que el argumento usado por la propuesta radica en el impacto social, debido a que los vecinos de su jurisdicción están siendo perjudicados en su totalidad con un sobrecosto y a la ausencia de rutas alternas. "Tenemos que soportar un peaje coordinado por debajo de la mesa", manifestó.

Espinoza también descartó una negociación directa con la concesionaria Rutas de Lima para la implementacion de rutas alternas.