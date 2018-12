Psicotrópicos, Ferraris y arte: guía de inversión alternativa

Cuando el dinero y las conexiones significan que usted puede invertir en casi cualquier cosa, en cualquier lugar y durante cualquier período de tiempo, ¿qué es lo que termina en su cartera?

Sí, los ricos son golpeados por las mismas fuerzas que afectan a todos los demás: tasas en alza, guerras comerciales y populismo global. Pero en el enrarecido mundo de los inversores con patrimonio neto ultra alto, la diversificación no significa fondos indexados o la creación de una mezcla estándar de acciones/bonos/efectivo.

Dado que las perspectivas para las acciones son inciertas, Bloomberg sondeó a los inversores ricos y asesores para encontrar oportunidades inusuales en el 2019 abiertas a los que tienen grandes fortunas y un gusto por lo exótico. A continuación, entregamos una muestra de las posibilidades.

Finanzas en el arte

"El nuevo Ferrari" del agente de fondo de cobertura no es italiano, ni rápido, ni siquiera un es un auto, según Asher Edelman, financista convertido en corredor de arte. Es una maniobra financiera de alto octanaje ligada a la venta de obras de arte que es en parte una póliza de seguro, y en parte una papeleta de apuestas.

Ofrecer un precio mínimo garantizado a los que ponen obras artes a la venta se ha convertido en un estándar en las principales casas de subastas. A los vendedores les gusta saber que las obras no quedarán sin vender. A cambio, si la obra se vende por un poco más que la garantía, parte de la ganancia de la oferta preestablecida se destinan al garante.

Para deshacerse del riesgo, las casas de subastas están negociando más "ofertas irrevocables" -también conocidas como "garantías de terceros"- con inversores que pueden ver en ello una muestra de destreza financiera. Mientras el mercado del arte está en su apogeo, las oportunidades abundan, pero conllevan un mayor riesgo y deben ser abordadas con cautela.

El mayor beneficio para un garante se observó en la subasta del año pasado de "Salvator Mundi" de Leonardo da Vinci en Christie’s. Garantizado para venderlo por más de US$ 100 millones, el cuadro se vendió finalmente en US$ 450 millones. Philip Hoffman, fundador del Fine Art Group, con sede en Londres, estimó que el garante ganó alrededor de US$ 150 millones.

Para aquellos con un presupuesto más ajustado, una empresa china planea financiar la compra de un cuadro de Miguel Ángel de US$ 75 millones mediante la emisión de 7.5 millones de acciones restringidas a un precio de US$ 10 cada una. Yulong Eco-Materiales Ltd. dijo que está ofreciendo "la oportunidad de sus obras maestras adquiridas a cualquier persona con una cuenta de corretaje".

Ferraris de edición limitada

Algunos gestores de fondos de cobertura se contentan con el tipo "antiguo" de Ferrari, como uno real. Pero, aun así, hay Ferraris y Ferraris.

Un Ferrari 250 GTO rojo de 1962 propiedad del ejecutivo de tecnología Greg Whitten, se vendió en agosto por un precio récord de US$ 48.4 millones. Sólo se produjeron 36 unidades. (Y sí, supuestamente se subastó con una garantía financiera).

Más propietarios están comprando y apenas manejando sus superdeportivos porque el bajo kilometraje significa un precio más alto más adelante, dijo el experto de Ferrari y piloto Todd Morici (él llama a esos autos "arte de garaje"). La categoría de autos antiguos arrojó un retorno del 288% en la última década, según el Knight Frank Luxury Investment Index, o más del doble que el S&P 500 Index.

Morici, de 62 años, posee cinco Ferraris y crea colecciones para compradores europeos y de Medio Oriente a través de su firma Morici Motor Sports LLC. Comprar el coche adecuado es como comprar las acciones adecuadas, dijo: "Puedes pagar más para comprar lo mejor, porque al final, valdrá más".

No siempre solo basta dinero para obtener uno. Ferrari sólo permite a los clientes que compiten en su programa de automovilismo comprar la edición especial 488 Pista Piloti. Morici tiene encargado un Blu Tour De France Pista Piloti de US$ 500,000.

En cualquier caso, los compradores no están malgastando montones de dinero. La línea de crédito que Morici tiene con Ferrari le permite pedir prestado hasta el 70% del valor tasado a lo que él llama "una tasa amistosa".

Psicotrópicos

La marihuana es tan del 2018. El próximo año, los inversores de vanguardia se están volviendo psicodélicos.

Hay una nueva ola de investigaciones y pruebas sobre el uso de compuestos alucinógenos, principalmente psilocibina, el ingrediente activo de los "hongos mágicos", para aliviar la depresión resistente al tratamiento, el trastorno de estrés postraumático, la adicción y otras afecciones.

En el Reino Unido, Compass Pathways ha producido una versión sintética de psilocibina para un ensayo clínico a gran escala lanzado en septiembre. El ensayo se llevará a cabo en Europa y Norteamérica durante el próximo año, con voluntarios sanos que tomarán el medicamento bajo la supervisión de psiquiatras, según la compañía de ciencias biológicas.

Baterias a medida

En los niveles más altos de riqueza abundan los productos personalizados, y eso incluye inversiones a medida.

Un producto que la banca privada de Citigroup Inc. puede ofrecer a sus clientes en el 2019 está vinculado al mercado de vehículos eléctricos. Los analistas de la firma esperan que la mayoría de los vehículos sean impulsados por baterías para el año 2030, y que la industria de US$ 22,000 millones aumente a US$ 100,000 millones para el año 2025.

Si bien la opinión general es que la industria de las baterías de iones de litio tiene márgenes bajos, Citigroup cree que "los fabricantes muy eficientes generarán márgenes de ganancia más altos con el tiempo", dijo David Bailin, director de inversiones de la unidad.

Bailin se imagina una garantía que rastrearía el rendimiento de siete acciones expuestas a los fabricantes de baterías y la extracción de la materia prima utilizada en su producción. Si se alcanzan las metas de precios proyectadas, la cartera tendría un rendimiento promedio del 36% durante los primeros 12 meses, dijo Bailin.

Los compradores recuperarán su inversión inicial al vencimiento, mientras reciben el 70% de cualquier mejora de desempeño. La comisión de una nota a cinco años sería del 1.75%.

Almacenes

Para la mayoría de los empresarios, el negocio que poseen o que operan es su cartera. Para Steven Millstein, cofundador de Stro Cos, con sede en Ridgewood, Nueva Jersey, eso significa ser propietario de bienes raíces comerciales. Mientras que el dominio de Amazon.com Inc. ha causado miseria a innumerables rivales minoristas, Millstein ha visto un efecto más feliz: ha hecho subir los alquileres de sus almacenes.

"Para mí, el efecto Amazon es principalmente que el 53 por ciento de las ventas en sus plataformas son de vendedores de terceros", dijo Millstein. "Esos vendedores suelen ser inquilinos en mis edificios".

La decisión de Amazon de abrir una sede satélite en Long Island City, Nueva York, "fue un beneficio enorme para nosotros, y una mayor justificación para añadir esta clase de activos", dijo Millstein. Stro tiene cerca de 2 millones de pies cuadrados (185,806 metros cuadrados) y 26 edificios en el norte de Nueva Jersey y planea añadir otro a principios del 2019.

Criptoimpuestos

Las criptomonedas tuvieron un año horrible, pero todavía hay una jugada para el 2019 con el potencial de hacerlo bien en los mercados buenos y malos.

Esa es la esperanza de los inversores en las startups de software de impuestos de criptomonedas, incluyendo CoinTracker de San Francisco, ZenLedger de Seattle y TaxToken. En un mundo en el que el precio de bitcoin ha caído alrededor del 80%, es revelador que el siguiente producto en la agenda de ZenLedger sea una herramienta de venta de valores que han registrado pérdidas.

El seguimiento de las ganancias y pérdidas de capital de monedas virtuales puede ser una pesadilla, incluso para los contadores, y el Servicio de Impuestos Internos ha intensificado sus medidas de fiscalización de la ley. La agencia investigó cuántos formularios 8949, en los que los contribuyentes informan sobre disposiciones de bienes de capital, tenían descripciones de propiedades que consideraban "probablemente relacionadas con bitcoin". La respuesta: apenas unos 800 o 900 anuales para los años 2013 a 2015, lo que probablemente está subestimado.

Patrimonios de fotógrafos

Los ricos pueden darse el lujo de poder comprar lo que aman, incluso si la recompensa no es aparente inmediatamente. Para Michael Sonnenfeldt, fundador de Tiger 21, una red de inversiones para ricos, eso significa vastos patrimonios de fotógrafos, incluyendo aquellos relacionadas con imágenes icónicas de celebridades como Marilyn Monroe y Elvis Presley.

Las compras suelen ascender a millones de dólares y pueden incluir cámaras, lentes, trípodes, miles de fotos y rollos de película y vídeo sin revelar, junto con la posibilidad de obtener una licencia para las imágenes. "Se necesita un plan de 20 años para pensar en cómo construir una colección de fotos de clase mundial", dijo Sonnenfeldt.

Una de las compras de Sonnenfeldt fue el patrimonio del fotógrafo de moda húngaro-estadounidense Andre de Dienes, quien, según Sonnenfeldt, "descubrió literalmente a Marilyn Monroe" después de que se la enviaran como una modelo de 19 años para una serie de fotos de desnudos que estaba realizando.