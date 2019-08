En su último reporte de Julio, ProInversión no solo actualizó su cartera de proyectos por adjudicar para los próximos años, sino también actualizó el monto de inversión de los proyectos que se adjudicarán este año.

Entre ellos, el proyecto de Masificación del Uso del Gas Natural para las regiones Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho,Apurímac, Cusco y Puno. Así, este proyecto que inicialmente fue valorizado en US$ 400 millones, se redujo a US$ 200 millones.

"El Monto de Inversión del Proyecto para la cuarta versión del contrato era de US$ 400 millones sin IGV aproximadamente, que consideraba una alta demanda por parte del sector industrial. El proyecto está enfocado en cubrir las necesidades de los hogares, por lo que se optimizó el Monto de Inversión del proyecto a US$ 200 millones sin IGV aproximadamente, el cual está basado únicamente en el cumplimiento del Plan Mínimo de Conectados", señala el documento.

¿A qué se debe esto? En diálogo con Gestión.pe, el expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, consideró que la reducción de los montos de inversión se debe a que no se aplicaría el esquema de subsidio cruzado en el esquema de este contrato.

Según este esquema, se necesita que el consumo industrial subsidie el consumo de gas a nivel domiciliario. Sin embargo, en este esquema se optaría por subsidiar el consumo de gas domiciliario a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

Estando de por medio el FISE, ellos ya han presupuestado que eso estaría garantizado porque estando tan alejado del siete regiones, resultaba un poco difícil que pueda ser económico para los consumidores.

“Con esa figura del FISE facilita a los consumidores, pero también al concesionario porque no va haber necesidad de hacer las instalaciones que se preveían, por ejemplo, en la acometida”, explicó Ochoa a Gestión.pe.

Además, Ochoa indicó que en un inicio el modelo estaba valorizado entre US$ 250 y US$ 300 millones, el cual se elevó cuando se incluyó a Ucayali dentro de la concesión. Por lo tanto, no consideró alarmante el ajuste de la cifra.

Según la quinta versión del contrato de concesión, el concesionario ganador deberá tener un plan mínimo de concesiones que inicia con 2,400 conexiones en el primer año de operación y culmina con 113,535 conxexiones al octavo año.

"Otro motivo de la reducción sería que al poner US$ 200 millones como inversión mínima, esta podría ser fácilmente superada ante la existencia de mayor demanda domiciliaria por gas natural", explica Ochoa.

El proyecto siete regiones, que busca masificar el gas natural en el centro y sur del país, se adjudicará antes de fin de año y tiene entre los postores a tres empresas. Se trata de la estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa Gas Natural de Lima y Callao SA (Cálidda) y el Consorcio Wapsi Perú, integrado por LNG Holding SAC y la empresa China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Peru.