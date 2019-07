Proyecto de medicamentos genéricos afectará a grupos económicos, asegura Vizcarra

Martín Vizcarra , presidente de la República, aseguró que la propuesta legislativa –que presentó al parlamento el último 20 de junio– para obligar a las boticas y farmacias a contar con un stock mínimo de medicamentos genéricos a nivel nacional "afectará la rentabilidad de los grupos económicos".

"El precio de las medicinas está por las nubes. No tiene acceso la población y existen medicamentos que están al acceso, pero por su costo no se expenden, porque no existen en las farmacias y en consecuencia, es a través de la ley que hemos presentado que estamos garantizando un stock mínimo de medicamentos genéricos para que la población de escasos recursos pueda acceder a los medicamentos", afirmó en declaraciones a la prensa.

A reglón seguido, el mandatario dijo que este tipo de propuesta pueda generar una reacción en los grupos económicos "que obviamente se van a ver afectados en sus niveles de rentabilidad".

"Pese a ello, trabajamos en función y tomamos las decisiones de lo que es más conveniente para la población, para mejorar su nivel de vida", acotó Vizcarra desde Cusco.

Cabe recordar que el planteamiento del Ejecutivo propone el establecimiento de un listado de medicamentos de alta demanda y destinados a las enfermedades más prevalentes en el país, de aproximadamente 80 productos, que representan un porcentaje relativamente reducido del total de medicamentos que manejan las farmacias y boticas privadas.

El asesor del Minsa, Víctor Bocangel, afirmó al semana pasada a este diario que dicha cifra es el potencial identificado, pero la lista inicial estaría conformado por entre 30 y 40 medicamentos esenciales en denominación común internacional.