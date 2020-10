Este jueves 8, el Congreso de la República aprobó una norma que otorgaría a las micro y pequeñas empresas (mypes) una serie de exoneraciones temporales en el pago de obligaciones, como los impuestos municipales y los servicios básicos, cuyos proveedores no podrían cortar el suministro si estos consumidores (mypes) no los pagan.

Estas exoneraciones de pago durarán hasta tres meses luego de terminado el estado de emergencia. A la fecha, este plazo se extiende hasta marzo del 2021, pero podría ser sujeto a una futura prórroga, como sucedió anteriormente.

Pese a que inicialmente el proyecto de ley contemplaba suspender el pago de obligaciones contraídas por las mypes con las empresas financieras, como el pago de cuotas crediticias e intereses, por el plazo anteriormente indicado, el proyecto finalmente aprobado por el pleno del Congreso eliminó este beneficio.

De acuerdo a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), estas exoneraciones de pago son innecesarias dado que ya están “contempladas en las reprogramaciones que se han dado al amparo de las directivas dadas por esta Superintendencia”.

La SBS señala que aquellas empresas que no pudieron cumplir con sus pagos debido a la emergencia sanitaria “mantienen periodos de gracia sin cargos por moratoria y no han visto afectada su clasificación de riesgo”, por lo que lo que proponía inicialmente el Congreso no iba a tener un efecto adicional al ya existente.