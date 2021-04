El proyecto de Osinergmin para modificar el procedimiento de declaración de costos de las plantas térmicas a gas natural generaría alzas en los precios de la electricidad de 24% en clientes libres a partir de este año, y de 3% a usuarios regulados desde el 2024, según un estudio de Apoyo Consultoría.

Vale recordar que Osinergmin presentó en marzo su proyecto de modificación al citado procedimiento, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema que busca evitar que algunas térmicas sigan declarando costo cercano a cero en su consumo de gas, porque eso reduciría en forma irreal el precio de la energía en el mercado de corto plazo (spot) y elevaría la tarifa a clientes regulados.

Costos fijos

Miguel Figallo, director de proyectos de Apoyo Consultoría concluyó en que más bien se darían alzas de precios a los usuarios, porque la propuesta de Osinergmin, al seguir estrictamente los parámetros que dicta el fallo judicial, no reconoce los costos fijos en que incurren las térmicas en su compra de gas natural.

En consecuencia, anota, tales costos -siguiendo esa iniciativa- serán considerados costos variables y por tanto serían trasladados al mercado eléctrico de corto plazo (o mercado spot), donde distribuidoras y generadoras transan día a día sus compras de electricidad.

Pese al fallo, el experto refiere a que en la práctica el consumo de gas por parte de las térmicas es un costo fijo, porque comprende volúmenes previamente contratados de ese combustible, es decir lo pagan todo, sea que lo consuman o no, y por tanto, no puede ser considerado un costo variable.

Figallo estimó que ese costo fijo del gas natural usado para generación alcanza en promedio a US$ 30 por megavatio por hora (MW/h), y que ese sería el precio al que llegaría cada MW/h en el mercado spot, desde los US$ 5.00 a US$ 10 en que ha estado fluctuando en los últimos años.

Clientes

De aprobarse el proyecto del regulador, este entraría en vigor desde mediados de este año, y en esa línea, Figallo estimó que desde ese momento el mayor costo de la energía en el mercado spot sería trasladado por las empresas eléctricas a sus clientes libres.

A su vez, proyectó que ese mayor precio en el mercado spot se trasladaría este año a los nuevos contratos de suministro de energía de largo plazo, y que se deben suscribir como resultado de las licitaciones que se prevé convoquen las distribuidoras el 2021. Eso significa, concluyó, que los usuarios regulados -de aprobarse el proyecto- podrían ver incrementos en sus tarifas de hasta 3%, a partir del 2024, en que entrarán en vigor los nuevos contratos.