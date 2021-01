El turismo tanto receptivo de visitantes internacionales como de los nacionales, se empezará a recuperar con mayor fuerza hacia la mitad del 2021, según proyectó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo.

Refirió que desde el cierre de las fronteras -en abril 2020- se tuvo una fuerte caída en la llegada de turistas extranjeros, pero luego se apreció una pequeña mejoría a partir de octubre con la reactivación económica y la reapertura de los vuelos internacionales.

Indicó que por el momento aúnhay ciertas restricciones en el país, asimismo, los mercados emisores de turistas hacia el Perú como Estados Unidos, Europa y Asia, también continúan con restricciones.

“Nuestra recuperación probablemente empiece verdaderamente a sentirse más cercano al segundo semestre del 2021”, señaló.

En el 2019 llegaron al Perú 4.37 millones de turistas extranjeros, en el 2020 por la pandemia se redujo a tan solo alrededor de 900,000 y para el 2021 se proyecta una llegada de 1.22 millones de visitantes internacionales.

Asimismo, en 2019 se tuvo un ingreso de divisas por turismo receptivo de US$ 4,784 millones, en el 2020 se redujo a tan solo US$ 977 millones y para el 2021 se prevé que alcance los US$ 1,325 millones.

En el caso del turismo interno, la ministra Claudia Cornejo señaló que ya se aprecia una recuperación en el último trimestre del 2020 y espera que se mantenga y acelere hacia el segundo semestre del 2021.

“Cuando probablemente tengamos ya más superada la crisis sanitaria”, afirmó.

Se espera poco a poco, revertir la situación tan complicada que atraviesa el sector turismo con las vacunas.

De acuerdo a los datos del Mincetur, el turismo interno movilizó 48.6 millones de viajes en el 2019, en el 2020 cayó a 14.7 millones y para el 2021 se prevé que se incremente a 21.7 millones de viajes.

Asimismo, el ingreso por turismo interno ascendió a US$ 5,656 millones en 2019, en 2020 cayó a US$ 1,589 millones y para el presente año 2021 se espera alcanzar los US$ 2,609 millones.