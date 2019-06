La próxima semana se entregaría licencia de construcción a proyecto minero Tía María

Julio Lira

Dado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María vence en agosto, el vicepresidente de Finanzas de Southern Copper en el Perú, Raúl Jacob, se mostró optimista sobre el futuro del proyecto, el cual se encuentra a la espera de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le entregue la autorización de construcción antes del 1 de agosto.

Sin embargo, en su momento, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, advirtió que el Gobierno puede dar próximamente la licencia para retomar las obras, pero que estas no se ejecutarían hasta que no exista mayor consenso por parte de la población local.

Ante ello, el ministro de Economía, Carlos Oliva, señaló en entrevista con Gestión que la próxima semana finalmente se otorgaría la licencia de construcción para el proyecto minero.

¿Tía María va a salir?

Sí, sí va a salir.

¿Le van a otorgar la licencia de construcción?

El Estado le va a otorgar la licencia. Creo que en el transcurso de la próxima semana... sé que se está reuniendo la empresa con el ministerio (de Energía y Minas).

¿La próxima semana podría salir Tía María?

Creo que sí, o sea, la autorización, que es un primer paso para esto. Pero bueno, vamos a ver, no es una decisión del Ministerio de Economía (MEF). Lo he conversado con el ministro (Ísmodes) y me dice que todo está bien encaminado; pronto va a traer una respuesta.