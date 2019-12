El Gobierno amplió -a través de un decreto de urgencia- hasta el 16 de diciembre de 2022 los beneficios tributarios que tienen los peruanos que se animen a retorna al país tras cuatro años fuera del territorio nacional, las mismas que están contemplado en la Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, que data del 2013.

“A través de esta ley se facilita el retorno de los peruanos que residan en el extranjero exonerándoles -por única vez- del pago de todo tributo que grave el internamiento de bienes, en especial de los manejes de casa -hasta un tope (US$ 50,000)-; un auto hasta por un máximo de US$ 50,000 y maquinarias e instrumentos que se usen en el desempeño de un trabajo o profesión hasta por US$ 350,000”, especificó a Gestión.pe el abogado tributarista, Jorge Picón.

Para el especialista este incentivo debería ser de un plazo limitado, aunque finalmente queda en decisión del Ejecutivo si decide ampliarlo permanentemente.

Cabe precisar que con la norma del 2013, los beneficios tributarios estuvieron vigentes hasta el 2016, fecha en la que se emitió otro dispositivo legal ampliándola por tres años años más (hasta el 2019) por lo que -con el DU- se prorroga nuevamente la exoneración por tres años adicionales, cuya vigencia se inicia desde el 15 de enero próximo.

¿Era urgente la medida? “Urgente, no lo veo como tal aunque sí me parece una buena medida para facilitar el retorno de migrantes. Lo lógico hubiera sido que se discuta en el nuevo Congreso”, arguyó.