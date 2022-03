Ante una Comisión del Congreso, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Rosendo Serna, planteó que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), que actualmente se encuentra en esa cartera, pase a manos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Al explicar esta propuesta, el ministro dijo que el programa le ‘quita tiempo’ en sus actividades diarias como ministro, pues su labor debería estar enfocada a la gestión de la currícula educativa y el aprendizaje de los estudiantes.

“Yo estoy preocupado por la infraestructura buscando aulas prefabricados, buscando una serie de cosas cuando mi preocupación principal debe ser la gestión del currículo”, fueron las palabras del Ministros.

De acuerdo al portal del Minedu, el Pronied –creado en el 2014- tiene el objetivo de ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública de Educación Básica y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la misma, cuando corresponda.

Para este año 2022, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado para el Pronied para proyectos de inversión asciende a S/ 873′031,906 y al 23 de marzo registra un avance de 3.2% en su ejecución.

Presupuesto asignado para el rograma Nacional de Infraestructura Educativa PIA PIM Devengado Avance



S/ 855'575,403





S/ 873'031,906





S/ 27'881,787





3.2%

Fuente: Consulta Amigable-MEF/ Al 23 de marzo

Elaboración: Gestión.pe

Serna planteó el cambio del Pronied al MVCS en un contexto donde la Contraloría reportó que más del 50% de colegios públicos tiene deficiente infraestructura y carece de servicios básicos, ello ante el inicio de clases del próximo 28 de marzo.

Precisamente, la Directora de la Dirección de Infraestructura Educativa, Fátima Uriarte, señaló que de los 55,211 locales escolares públicos a nivel nacional 21,718 se encuentran es riesgo de colapso, unos 7,403 necesitan sustitución parcial y 5,201 requieren reforzamiento.

Sin experiencia

En diálogo con Gestión.pe el exministro de vivienda, Milton Von Hesse, indicó que el Pronied está adscrito al Minedu debido a que es el sector que conoce las características adecuadas de la infraestructura escolar.

“En el Minedu se tiene una sinergia entre el conocimiento especializado de la educación y la provisión de la infraestructura educativa. Entonces no veo cuál es la ventaja del Ministerio de Vivienda (acoger el Pronied) porque no tiene experiencia en la ejecución de proyectos (educativos)”, dijo el también director de Videnza consultores.

Detalló que el MVCS, términos de inversión pública, realiza dos funciones. La primera, está a cargo de los proyectos de saneamiento, donde el mayor presupuesto se realiza a través de transferencia a los gobiernos subnacionales y Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).

Por otro lado, se encuentran los proyectos de pistas y veredas a través del programa de Mejoramiento de Barrios.

“Entonces el Ministerio de Vivienda no tiene una sola dependencia que sepa de aspectos técnicos normativos de la infraestructura normativa”, apuntó.

Mirada pedagógica

En ese mismo sentido, el exministro de Educación, Idel Vexler, señaló que si bien se entiende la propuesta del ministro Serna -pues la infraestructura educativa sigue teniendo graves problemas- , dijo que no es la mejor alternativa derivarlo a otra cartera.

Recordó que la propuesta de pasar el Pronied al MVCS ya había sido planteada en los años 90′s, pero no prosperó.

“Por ahí no iría la solución porque un organismo de infraestructura no solo es cuestión de construcciones, de mantenimiento correctivo o preventivo, es un tema también de que los locales escolares para construirlos o reconstruirlos tengan una mirada pedagógica y esos profesionales no tienen el Ministerio de Mivivienda”, indicó

Y es que según detalló, un aula para alumnos de tres años del nivel inicial no puede ser igual que un aula para niños de primer grado de primaria, y un aula para los primeros grados de primaria no puede ser igual que uno para los primeros grados se secundaria.

Otro elemento de juicio radica en que -por ejemplo- no se puede construir aulas de educación inicial en el segundo piso, y las construcción de laboratorios también implica ciertas características con una mirada pedagógica.

A propuesta suya, el Pronied debería mantenerse en el Minedu, pero declararlo en reorganización completa durante cinco años como mínimo.

De igual manera, dijo que esta sea autónoma y que los trabajadores de la entidad no solo sean arquitectos o ingenieros civiles, sino, también expertos infraestructura educativa.

Sobre la propuesta de reestructuración, esta medida fue planteada por el Ministro Serna ante el Congreso.