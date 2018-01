Promperú: Exportaciones de textiles crecen 5.71 % a noviembre 2017 por fibra de alpaca

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó hoy que las exportaciones de textiles peruanos al mundo crecieron 5.71% a noviembre del 2017, impulsadas por los envíos de pelo fino cardado o peinado de alpaca, informó Andina.

De esta manera, el valor de los despachos de textiles peruanos al mundo llegó a US$ 1,153.2 millones entre enero y noviembre del año pasado, desde los US$ 1,090.9 millones logrados en igual período del 2016, indicó.

Tal expansión de las exportaciones del sector textil a noviembre del 2017 fue impulsada por el avance de las ventas de pelo fino cardado o peinado de alpaca en 109.58 %, al pasar de US$ 32.5 millones entre enero y noviembre del 2016 a US$ 68.3 millones en igual lapso del 2017, según Promperú.

Más despachos

Los despachos al exterior de t-shirts y camisetas interiores de punto, y de t-shirts de algodón para hombres y mujeres también alentaron el buen desempeño de las exportaciones textiles peruanas entre enero y noviembre del 2017, de acuerdo a información de Promperú.



Así los envíos de t-shirts de algodón para hombres y mujeres al mundo crecieron 13.53% a noviembre del 2017 al alcanzar los US$ 135.02 millones, desde los US$ 118.9 millones de igual lapso del 2016.

Mientras que los despachos peruanos de t-shirts y camisetas interiores de punto aumentaron 17.16% a noviembre del 2017, al pasar de US$ 48.9 millones entre enero y noviembre del 2016 a US$ 57.3 millones en igual periodo del año pasado.



Asimismo las exportaciones de hilados de lana y de camisas de punto de algodón con cuellos ayudaron al avance de las ventas de textiles al mundo al crecer 10.57% y 10.42% respectivamente, entre enero y noviembre del 2017, destacó Promperú.

Destinos de textiles

Entre los principales destinos de las ventas de textiles peruanos destacaron los Estados Unidos, Brasil y Ecuador, de acuerdo a información de Promperú.



De esta manera, las ventas de textiles peruanos a los Estados Unidos pasaron de US$ 554.04 millones entre enero y noviembre del 2016 a US$ 571.9 millones en similar periodo del 2017, lo que representó un incremento de 3.23%.

En tanto que los envíos de textiles nacionales a Brasil crecieron 19.51% a noviembre del 2017 al alcanzar los US$ 51.3 millones, desde los US$ 42.9 millones logrados a noviembre del 2016.



Los despachos de textiles a Ecuador se expandieron 18.61% a noviembre del 2017, al pasar de US$ 48.1 millones entre enero y noviembre del 2016 a US$ 57.07 millones en igual lapso del 2017.

Otros destinos de las exportaciones de textiles peruanos fueron Bolivia, Chile y Argentina, que registraron crecimientos de 8.21%, 7.32% y 6.29% respectivamente, entre enero y noviembre del 2017, según Promperú.

Contribución a exportaciones

Las exportaciones peruanas de textiles (parte de los envíos no tradicionales) contribuyeron con el 2.91% del total de los despachos peruanos al mundo entre enero y noviembre del año pasado, de acuerdo a información de Promperú.