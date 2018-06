ProInversión: Proyecto para masificar gas en siete regiones del sur se licitará en tercer trimestre

En lo que resta del año ProInversión cuenta con una cartera de proyectos para su adjudicación que asciende a US$ 1,302.8 millones, según indicó su directorio ejecutivo Alberto Ñecco.

“Tenemos en cartera para lo que resta de este año diversos proyectos de líneas de transmisión eléctricas y de banda ancha, así como el proyecto de masificación del gas natural y el Proyecto Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca (PTAR Titicaca)”, señaló.

Al respecto, informó que prevén adjudicar los proyectos de líneas de transmisión de electricidad el cuarto trimestre de este año, mientras que el proyecto de banda ancha se adjudicaría en diciembre del 2018.

En tanto que el proyecto de masificación del gas natural en siete regiones del país se adjudicaría el tercer trimestre del 2018 y el PTAR Titicaca para diciembre de este año.

Alberto Ñecco precisó que en el caso del PTAR Titicaca dependerá de los resultados del proceso de promoción de este proyecto, que vence este 19 de junio.

“Si se presentan terceros interesados en el proyecto lanzaremos un concurso que debe concluir entre noviembre y diciembre del 2018”, agregó.

Según información de ProInversión, si no hubiese terceros interesados en el PTAR Titicaca se adjudicará al proponente de este proyecto, que es el Consorcio Aguas de Puno. Este proyecto demandará una inversión de US$ 304 millones.

Las líneas de transmisión eléctricas requerirán una inversión ascendente a US$ 289.8 millones y se trata de las líneas de transmisión Piura de 500 Kv (US$ 132.1 millones), de Pariñas – Nuevo Tumbes de 220 Kv (47.3 millones de dólares), y de Tingo María – Aguaytía de 220 Kv (US$ 20.4 millones), señaló.

Según Proinversión, a este grupo se suma el proyecto del repotenciamiento de la línea de transmisión Carabayllo – Chimbote – Trujillo y el compensador sub estación Trujillo (US$ 90 millones).

ProInversión indicó que el proyecto de banda ancha abarca las regiones de Ancash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín, e implica una inversión de US$ 359 millones.

Masificación de gas

​En tanto que el proyecto de masificación del gas en siete regiones: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali, implica una inversión de US$ 350 millones, informó.