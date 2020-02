Las exportaciones peruanas de cítricos superarían las 200,000 toneladas este año, lo que implica un crecimiento de 5% con respecto a los envíos del 2019, que sumaron 190,000 toneladas al registrar un crecimiento de 2.2%, adelantó el gerente general de la Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Procitrus), Sergio del Castillo.

“El año pasado crecimos muy poco. Hubo menos mandarinas debido a los ciclos naturales de los cítricos. Hay años en que la producción es baja por los ciclos naturales. Este año creemos que podría recuperarse, pero a partir de junio podremos saberlo con certeza. Lo que sí creemos es que por lo menos vamos a exportar más de 200,000 toneladas”, dijo a Gestion.pe.

Los principales cítricos de exportación para el Perú son las mandarinas, que representan el 80% de estos envíos (160,000 toneladas aproximadamente); seguidos de los limones y las limas, que tienen un 20% de participación (unas 22,000 toneladas); las naranjas (12,000 toneladas) y las toronjas (entre 1,000 y 1,500 toneladas).

La temporada de las variedades tempranas de cítricos (entre las que destacan las mandarinas satsuma y clementina) va desde marzo hasta mayo, y la de las variedades tardías (tangelo y mandarina W. Murcott ) de junio a agosto.

El crecimiento esperado también se debería a mejoras de los procesos tecnológicos y las prácticas de producción de cítricos. No obstante, Del Castillo señala que las hectáreas de cultivo no se incrementan porque no hay áreas disponibles.

“Seguimos esperando que avancen los proyectos Majes Siguas, Chavimochic y Olmos, porque de lo contrario no tenemos terrenos disponibles para ampliar los cultivos. Por el momento nos concentramos en incrementar la productividad de las hectáreas cultivadas”, expresó.

Nuevos mercados

Por otro lado, el titular de Procitrus indicó que se espera la pronta apertura de los mercados de la India, Filipinas y Vietnam para la exportación de cítricos peruanos, mediante las gestiones que están a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

Asimismo, los productores nacionales se encuentran participando en la feria internacional Fruit Logistica Berlín 2020, por medio de la cual esperan estrechar relaciones con los países europeos, en particular llegar a vender directamente a países de Europa del Este, como Polonia, República Checa y Bulgaria, que tradicionalmente compran productos peruanos a través de intermediarios en Holanda.