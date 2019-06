Produce evalúa retirar prohibición a la pesca de calamar común

Desde hace 18 años está prohibido en el Perú el uso de embarcaciones pesqueras artesanales de menor escala e industriales en la extracción del recurso calamar común (a través de resolución ministerial 224-2001-PE). Sin embargo, recientemente pescadores de Áncash han manifestado su interés al ministerio de la Producción (Produce) para que esta prohibición pueda ser levantada ya que en las costas de su región el recurso ha reaparecido.

Al respecto, la viceministra de Pesca y Acuicultura, María del Carmen Abregú, indicó que la solicitud formal de los pescadores fue trasladada al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) para que este evalúe la posibilidad de iniciar una pesca exploratoria con el fin de analizar la condición del recurso "porque toda decisión de variar cualquier sistema o medida de ordenamiento (pesquero) tiene que dictarse en base a evidencia científica y factores socioeconómicos".

Agregó que dicha entidad ya remitió un informe al Produce al respecto, el que habría sido favorable -es decir, el recurso no estaría en etapa de desove- porque el Imarpe ha pedido las latitudes exactas de dónde se haría la exploración. El Produce se encuentra analizando dicho reporte. "Estamos en el camino a poder palear esta prohibición expresa de la resolución", indicó.

Si bien la consulta que realizó el ministerio al Imarpe se concentró específicamente en la zona de Áncash -desde donde se mostró interés- lo cierto es que no en todo el litoral se apoya la reapertura de la pesca del calamar común.

La viceministra indicó que también se ha recibido rechazo y protesta en algunas zonas de las costas para que no se apoye una actividad que se ha calificado como de depredación. Asimismo, los pescadores del norte han manifestado no tener interés en extraer esta especie porque aseguran no existen las condiciones medioambientales ni presencia del recurso.