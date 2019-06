Produce espera elevar consumo de pescado a 20 kg por persona en el 2020

Actualmente el consumo de pescado en el país se ubica en 16.5 kilos per cápita, una cifra por debajo del consumo de pollo situado ahora en 42 kilos al año por persona, señaló la titular del Ministerio de la Producción (Produce), Rocío Barrios.



En esa línea, la ministra indicó que su cartera tiene como objetivo incrementar el consumo de este recurso a 20 kilos en el año 2020, ampliado las estrategias de intervención del programa “A Comer Pescado”.



Explicó que este programa no solo tiene líneas estratégicas para promover el pescado llevando recursos hidrobiológicos a bajo costo a las amas de casa, si no, también tiene la obligatoriedad de promover el consumo en los niños.



“Apostamos en iniciar una campaña educativa con ‘Pesca Educa’ básicamente dirigido a aquellos niños de temprana edad, de 4 y 5 años, que son los años en donde el cerebro se forma y donde se necesitan de muchos nutrientes. Ahí es donde tenemos que apostar para reforzar justamente el conocimiento y el hábito de consumo de este recurso”, sostuvo.



Agregó que en los niños menores de 5 años se fijan los hábitos de conducta y de costumbre, por lo que se trabaja en incentivar en los colegios el consumo del pescado azul sobre todo porque es rico en omega y nutrientes, y sobre todo porque contribuye a combatir la anemia y la desnutrición.



La ministra Barrios dio estas declaraciones durante una actividad realizada en el marco del Día del Cebiche -desarrollada en la víspera- en donde se contó con la presencia de tres comedores populares, un quiosco escolar y tres emprendimientos gastronómicos.