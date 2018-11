Produce definió nuevos derechos de pesca: en algunos casos subirán en 400%

A través de una resolución emitida hoy, el Ministerio de la Producción (Produce) publicó un proyecto de decreto supremo donde se determinan las nuevas tasas de los derechos de pesca por la extracción del recurso destinado al consumo humano indirecto (anchoveta).

Actualmente la tasa del derecho de pesca para la anchoveta es de 0.25% sobre el valor FOB por tonelada de harina de pescado (en promedio la tonelada de harina de pescado está valorizada en US$ 1,500).

El proyecto de decreto fija dos nuevas tasas, según el nivel de extracción del recurso.

Así, cuando el desembarque total anual sea menor a 3.4 millonesde toneladas , el armador o titular del permiso de pesca deberá pagar 0.27% del valor FOB por cada tonelada descargada.

Y si el desembarque anual es mayor a las 3.4 millones de toneladas, el derecho de pesca será de 1.26% sobre el valor FOB por cada tonelada descargada.

Es decir, en los casos de mayores descargas de pescado, con el cambio se pagará alrededor de 400% más que lo aportado hasta este año por derecho de pesca. Por ejemplo, actualmente por una tonelada de harina de anchoveta se paga US$ 3.8 como derecho de pesca (0.25% de US$ 1,500), mientras que con el cambio, se deberá pagar US$ 18.9 (1.26%).

El ministerio indicó que la recaudación por derechos de pesca promedia los S/ 50 millones anuales. Aún no estimó en cuánto se podría incrementar con el cambio propuesto.

Cabe recordar que Produce había anunciado en los últimos meses que ya estaba por definir los nuevos derechos de pesca para la anchoveta.

El proyecto de decreto supremo –que recibirá opiniones por 15 días hábiles- señala que entrará en vigencia desde el 1ro de enero del 2019.

Finalmente, Produce subrayó que estos fondos a recaudar ayudarán a optimizar la infraestructura para facilitar la investigación, vigilancia y control que permita asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos, evitando la pesca ilegal.