Produce: Decisión de salida de viceministro de pesca se tomó antes de reunión con pescadores

"El ministro Daniel Córdova tomó la decisión de reemplazar al viceministro de Pesca y Acuicultura antes de la reunión del miércoles 4 de abril con los gremios de pescadores artesanales", indica Produce a través de un comunicado.

Cabe indicar que la renuncia del viceministro de pesca y acuicultura, Héctor Soldi, recién fue efectiva el 12 de abril, ocho días después de la reunión con los pescadores artesanales, en reemplazo de Javier Atkins.

Según Produce, la decisión de realizar este cambio se debió a que el viceministro de Pesca no alertó sobre el paro de los pescadores artesanales, no contaba con información de las razones de la huelga, ni el análisis de la situación. Además, no tenía un plan de acción para superar la crisis que atravesaba su sector.

"El levantamiento del paro de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP) se logró gracias a un acta de acuerdos que contenían 12 puntos de gestión y trabajo conjunto y no a la separación del viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi", indican en un comunicado.

Asimismo, el Ministerio de la Producción (Produce) informa que en esta gestión se priorizará a la pesca artesanal, razón por la cual los cambios eran necesarios y urgentes.

De otro lado, rechazan las prácticas que involucran grabar a una autoridad para sacarlo de contexto con el objetivo de desestabilizar su gestión, o poner en duda un acto que es facultad del titular del sector, como lo vienen haciendo todos los nuevos ministros en funciones.

"No se permitirá desde el sector ningún acto ilegal, de corrupción, favorecimiento o de discriminación. Estas prácticas ilegales no detendrán la decisión de hacer mejorar y transparentar la política pública en el ministerio", expresan a través de su comunicado.