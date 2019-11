El Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) textil Camélidos Arequipa se encontrará reforzado antes del cierre de año, lo que facilitará a los micro y pequeños empresarios elaborar prendas de vestir de fibra de alpaca con mayor sofisticación y así competir en mejores condiciones en el mercado internacional, indicó la ministra de la Producción, Rocío Barrios.

“Antes de fin de año estaremos inaugurando al 100% el CITE textil alpaca, en donde lo que se busca es propiciar que este grupo empresarial trabaje en tintura orgánica, diferenciación de modelos, diseños, sofisticación de productos, cumplimiento de estándares de calidad, que es lo que en verdad nos va a diferenciar en el mercado internacional”, dijo la ministra.

Este CITE público fue creado formalmente a fines de 2015 por Produce y, aunque se mantiene en funcionamiento, dicho ministerio se encuentra reforzándolo para que pueda brindar plenamente los servicios de asistencia técnica, capacitación, soporte productivo y certificación de competencias a las mypes.

“Antes de fines de año ya estamos terminando al 100% con las plantas de procesamiento y todo lo que requieran las mypes para tener este servicio en mejores condiciones”, comentó Barrios.

La inversión acumulada que se ha destinado a este CITE es de S/ 5.6 millones, por concepto de infraestructura, equipamiento, supervisión, gestión del proyecto, capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica.

Perú posee más de 3 millones de alpacas en su territorio, que representan por lo menos el 80% de los ejemplares de esta especie en el mundo. Esto le ha permitido destacar en el mercado de prendas de vestir por la calidad de sus confecciones elaboradas con fibra de alpaca.

Sin embargo, recientemente los empresarios nacionales han visto con alarma que otros países, como China, ya producen y exportan prendas de fibra de alpaca. El país asiático se llevó ejemplares de ese animal hacia determinadas zonas donde se reprodujeron, según informó días atrás el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Dicho gremio advirtió que países como China o India podrían superar al Perú en este rubro, debido a que reciben beneficios de sus Estados, por lo que el país tiene que explotar las ventajas que ya posee.

“En China, como en todo el mundo, hay una serie de productos que están globalizados y masificados. Nosotros tenemos que apostar por diversificar nuestros productos y también por la diferenciación y la sofisticación de ellos. Si queremos competir, lo que nos a diferenciar es la sofisticación”, sostuvo la ministra del sector.

En el 2018, las exportaciones de prendas de vestir de fibra de alpaca sumaron 797 toneladas, equivalentes a unos US$ 53.88 millones y se dirigieron principalmente a los Estados Unidos (US$ 25′582,874), Japón (US$ 3′878,857) y Alemania (US$ 3′734,525), según información de la SNI.

Entre enero y setiembre del presente año, las exportaciones peruanos de prendas de vestir elaboradas con base en fibra de alpaca sumaron 815,498 toneladas, por un valor de US$ 40′902,743, lo que representa un incremento de 3% en relación con los resultados del mismo periodo del año anterior: US$ 39′878,510, de acuerdo con cifras de la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Destinos de exportación de prendas de vestir de fibra de alpaca de tejido plano durante el periodo enero-setiembre.

Destinos de exportación de prendas de vestir de fibra de alpaca de tejido de punto durante el periodo enero-setiembre.