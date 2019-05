Producción peruana de cerdo crecería 5% y sustituiría importaciones ante peste en China

La peste porcina en China influirá de manera favorable en el mercado nacional de carne de cerdo, puesto que esta podría suplir las importaciones, estima la Asociación Peruana de Porcicultores (Asoporci), al haberse disparado los precios en el mercado internacional y generarse desabastecimiento en algunos mercados del exterior, como consecuencia de la demanda china.

En el exterior, los precios de la carne de cerdo han subido hasta 40% debido a que China -que produce y consume dos tercios de la carne de cerdo del mundo- ha perdido gran parte de su producción por la peste porcina africana, por lo que ahora se ve en la necesidad de importar carne de cerdo en grandes cantidades de países de Europa, los Estados Unidos o Canadá. Sin una solución inmediata a la vista, funcionarios del Ministerio de Agricultura de China han estimado que los precios subirán hasta en 70% en su país.

La producción peruana de carne de cerdo fue de 240,000 toneladas en el 2018 y crecerá 5% en el 2019 (252,000 toneladas), señala la gerenta general de la Asoporci, Ana María Trelles, quien considera que este excedente en la oferta podrá cubrir la demanda de los importadores.

Peste porcina africana La peste porcina africana es una enfermedad hemorrágica altamente contagiosa y letal para los cerdos domésticos. La muerte puede producirse entre 2 y 10 días después de los primeros síntomas y las tasas de mortalidad suelen llegar al 100%. Esta enfermedad no se contagia a los seres humanos.

Los fabricantes de embutidos y los supermercados son quienes usualmente importan carne de cerdo, por obtenerla así en cortes que resultan más baratos, pero en el escenario actual les resultaría más económica y accesible la carne de cerdo nacional.

“Las importaciones de carne cerdo representan el 4.6% (entre 10,000 y 12,000 toneladas) de lo que se comercializa en el país. Pero en el ámbito de Lima, representan el 15% de lo que se comercializa. Creemos que los productores nacionales podremos abastecer esta demanda” , dijo Trelles a Gestion.pe.

Coincide con estas previsiones Luis Salazar, ex vicepresidente del Comité de Fabricantes de Embutidos de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), quien considera que el mercado local podrá atender la demanda de quienes usualmente importaban estos productos. “Lo que debería ocurrir es que la capacidad de la producción nacional de carne de cerdo crezca”, señaló.

Salazar y Trelles coinciden también en que si bien no descartan un incremento en los precios de la carne nacional de cerdo, consideran que estos no deberían presentar variaciones drásticas. Aseguran que hasta la fecha no se ha registrado ningún incremento.

Asimismo, la gerenta general de Asoporci indicó que los productores del Perú no pueden exportar y así aprovechar directamente el alza de precios en el mercado internacional, porque el país aún no ha sido declarado zona libre de peste porcina clásica, pero dijo esperar que el 2021 los departamentos de Tacna, Moquegua y Arequipa obtengan esta calificación, para así hacer los primeros envíos de este producto al exterior.