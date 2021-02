La producción minera nacional, que cayó 13% en el último año, se empezó a recuperar en el último trimestre (en que llegó a niveles prepandemia) y las proyecciones son que continúe esa tendencia en el presente año, y logre un crecimiento de 14% según una proyección del Banco Central de Reserva (BCR).

Más optimista, Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, estima que la producción minera metálica este año alcance un crecimiento del 15%, y no cree que la segunda ola del Covid-19 en el país afecte a esa actividad.

Consideró que en los siguientes meses se va a ir normalizando los niveles de producción de algunas operaciones mineras que han estado ligeramente debajo de su actividad normal, a lo que le sumó que algunos proyectos van a entrar en fase de producción de manera más firme, como el caso de Ampliación Toromocho, y Minas Justa.

“A corto plazo eso debería dar un mejor desempeño, porque el año pasado en el segundo trimestre la minería estuvo afectada por las medidas de confinamiento. Hoy pese a que también ha habido confinamiento, la actividad minera ha seguido operando, es una situación diferente”, observó Perea.

INVERSIÓN

De otro lado, en el caso de la inversión minera, el último año ésta llegó a US$4,334 millones, lo que significó una caída de 29.6% con respecto al 2019, y para el 2021, las expectativas no son muy halagüeñas, a pesar de que para este año se espera incrementos en los precios del cobre no vistos en muchos años.

El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, estimó que en el año en curso, las inversiones mineras podrían llegar a los US$4,000 millones, es decir serían menores a las del año pasado.

“Acordémonos que tuvimos un retroceso el último año, producto de las medidas de suspensión vinculadas a la pandemia, pero tenemos siete proyectos en curso que pueden mover positivamente esta dinámica el 2021”, indicó De la Flor.

No obstante, el BCR advierte que el proyecto Yanacocha Sulfuros (US$2,100 millones) -el único nuevo proyecto grande en cartera que el Ministerio de Energía y Minas había previsto se ejecute el 2021-, se concretaría aún en el 2022.

Para el 2021 los que se prevé inicien su construcción, según el banco central, son proyectos medianos como Corani (US$ 0.6 mil millones), Integración Coroccohuayco (US$ 0.6 mil millones) y San Gabriel (US$ 0.4 mil millones).

Por su parte, Hugo Perea considera que si bien precio del cobre podría llegar a su precio más alto este año (hoy en torno a US$3.80 por libra), eso no es suficiente para promover inversiones mineras en el país.

“Hay algunos analistas de mercado que están considerando que en los próximos seis a doce meses el precio del cobre podría superar incluso los 4 dólares la libra. Eso es positivo, no para la actividad este año, sino para fomentar la inversión minera”, afirmó.

Pero, añadió, para fomentar la inversión minera en el Perú, no solo bastan precios, sino además, hay que asegurar un entorno de estabilidad, de menor ruido (político), que se genere reglas de juego claras.

“A corto plazo, la dinámica de la minería va estar vinculada a ir normalizando los niveles de producción y a la entrada en fase operativa de un par de proyectos, y a mediano plazo los buenos precios de metales como cobre podrían incentivar mayor inversión minera, pero hay que dar mayor estabilidad (al país”, consideró.