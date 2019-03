Producción minera no metálica creció más de 150% en la última década El Perú produce más de 30 tipos de minerales no metálicos, como caliza, fosfato, travertino, hormigón, arena, calcita, sal, arcilla, yeso, cuarzo, mármol, talco, entre otros y que el subsector minero no metálico abastece de materias primas a un amplio mercado

Minería no metálica (Foto: MEM) Minería no metálica (Foto: MEM) Difusión