Campaña de mango cerraría con caída de 34% y se incumpliría un tercio de demanda de exportación

La producción nacional de mangos frescos habrá caído un 34% al cierre de la campaña 2018-2019 -a fines de marzo- con respecto a la del año anterior, debido principalmente a la genética de estos cultivos, que los predisponen a la alternancia entre años de baja y alta producción; y a la dificultad de acceder a financiamiento que les permitiría innovar sus procesos.

Al cierre de la presente campaña, la producción de mangos Kent ascenderá a unas 135,000 toneladas, estimó Ángel Gamarra, presidente de la Asociacion Peruana de Productores de Mango (Promango), lo que representa una caída de 34% en relación con la producción de la campaña 2017-2018, que sumó unas 205,000 toneladas del fruto exportable.

“Calculo que un 30% de la demanda de exportación no se va a poder cumplir. Ya se había comunicado al mercado internacional que no iba a ver la producción esperada, entonces los clientes ya sabían. Así, hay exportadores que se comprometieron a enviar 100 contenedores, pero mandan 70 o 60. Y es por eso que los precios del mango en Áncash han subido sensiblemente”, indicó Gamarra.

La campaña de los mangos Kent –principal variedad exportación- empieza en octubre, en San Lorenzo, Piura; y termina a fines de marzo y a veces en abril, en Casma y Moro. Las campañas anteriores fueron de alto rendimiento y, debido a una la alternancia propia de la genética de este fruto, la del 2018-2019 ha tenido tendencia a una menor producción.

“El mango Kent, por naturaleza y genéticamente, produce un año y descansa otro. O puede producir seis años seguidos y descansar el siguiente año. Y si no se aplican las técnicas adecuadas que existen, el mango deja de producir. Porque teníamos estos años de alta producción y este año hubo una caída sustancial. Ha bajado en los tres sitios de producción: San Lorenzo, Motupe-Olmos y Casma”, explicó.

Pero mitigar estos efectos de la tendencia genética del fruto y mantener una producción adecuada todos los años es posible con innovación tecnológica, que requiere de montos de financiamiento a los que muchos agricultores no logran acceder.

“El año pasado no hubo financiamiento de Agrobanco. El financiamiento de las cajas y de los bancos cuesta mucho para la agricultura. Una parte de los productores sacaban dinero de Agrobanco y supongo que la falta de este financiamiento afectó a todos los cultivos, pero en los mangos se sintió sensiblemente”, señala Gamarra.

Producto de exportación

De la producción total de mangos en Perú, alrededor del 50% se destina a la exportación y el otro 50% suele comercializarse en el mercado interno, principalmente como productos congelados. Es así que en la campaña anterior (2017-2018), la producción fue de unas 360,000 toneladas y unas 205,000 correspondieron a mangos frescos exportables.

Según la Asociación de Exportadores (ADEX), los principales destinos de los mangos peruanos son Países Bajos (US$ 110,284,830 en el 2018), Estados Unidos (US$ 66,102,190) y España (US$ 24,844,628). En el 2018, la exportación total de mangos aumentó 40.71%, al pasar de US$ 194,692,388 en el 2017 a US$ 273,951,292.

Se incrementarán hectáreas de cultivo en el 2019

En la actualidad, existen entre 24,000 y 25,000 hectáreas de cultivos de mango en el país y Promango estima que crecerán entre 10% y 15% en el 2019.

Para mejorar la producción de este fruto, informa Gamarra, la Dirección Regional de Agricultura de Piura está promoviendo un proyecto de inversión pública que permitirá contratar a los profesionales adecuados para brindar asistencia técnica a los agricultores del departamento, que es el principal productor de mango en el país.