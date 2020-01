Se estima un incremento de la producción eléctrica de alrededor de 6% para el 2016, lo que responderá principalmente a la mayor demanda proveniente de los grandes proyectos mineros que empezaron a operar en el transcurso del 2015, afirmó el banco Scotiabank.

“Dado el gran incremento de la potencia instalada por el inicio de operaciones de nuevos proyectos de generación eléctrica, prevemos que el mercado eléctrico se mantendrá superavitario en el 2016”, afirmó la analista senior del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Erika Manchego.

El margen de reserva objetivo del sistema establecido por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) asciende a 33.3%, señaló en el Reporte Semanal del banco.

El cumplimiento de este margen permite cubrir la demanda ante contingencias o condiciones operativas adversas del sistema, agregó.

Nuevos proyectosDurante el 2016 iniciarían operaciones nuevos proyectos de generación eléctrica que podrían agregar alrededor de 16% a la potencia instalada del parque generador para uso público.

IC Power a través de sus subsidiarias Inkia Energy y Samay I está completando la construcción de la central hidroeléctrica (CH) Cerro del Águila (Huancavelica) y la central térmica (CT) Puerto Bravo – Nodo Energético del Sur (Arequipa). La inversión en la CH Cerro del Águila de 510 megavatios (Mw) de potencia asciende a US$ 910 millones y presenta un avance de 80%.

La inversión en la CT Puerto Bravo de 500 Mw de potencia asciende a US$ 390 millones y presenta un avance de 84%. Ambas plantas estarían listas para iniciar sus operaciones entre el segundo y tercer trimestre del 2016.

La CH Chaglla (Huánuco) de Odebrecht se encuentra en construcción con un avance del 99%. La inversión en esta planta asciende a US$ 1,247 millones y tendría una potencia de 456 Mw. La fecha estimada para el inicio de operaciones es agosto del 2016.

La CE Tres Hermanas (Ica) del grupo español Cobra empezaría a operar durante el primer trimestre del 2016. La inversión asciende a US$ 186 millones y alcanzaría una potencia de 97 Mw.

Otros proyectos de menor dimensión que también iniciarían operaciones durante el 2016 son la CH Chancay (Lima) de Sinersa, la CH El Carmen y CH 8 de Agosto (Huánuco) de Union Group, la CH La Virgen (Junín) de Alupar, la CH Renovandes H1 (Junín) de Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana y la CH Carpapata III (Junín) de Unacem con 13 Mw.

Además, la Reserva Fría de Generación incluye la construcción de tres centrales termoeléctricas duales (a gas y diésel) adicionales ubicadas en Pucallpa, Puerto Maldonado e Iquitos hasta contar con 1,102 Mw para eventuales emergencias.

Infraestructuras y Energías del Peru S.A. invertirá US$ 28 millones en la construcción de la CT de Pucallpa (Ucayalí) con potencia de 46 Mw y US$ 13 millones en la construcción de la CT de Puerto Maldonado (Madre de Dios) con potencia de 20 Mw. Genrent del Perú S.A.C. invertirá US$ 80 millones en la construcción de la CT de Iquitos (Loreto) con potencia de 50 Mw.