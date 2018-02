Producción avícola crecería alrededor de 4% en el 2018 en Perú

La producción avícola del Perú –que incluye la producción de carne de pollo, pavo, gallo, gallina y pato- crecería alrededor de 4% en el 2018, afirmó el banco Scotiabank.



Explicó que esta evolución sería explicada por la esperada mejora en el poder adquisitivo de la población, vinculada al incremento del empleo formal y al dinamismo del consumo de alimentos fuera del hogar.



Ello dada la continua expansión de restaurantes especializados y cadenas de pollerías a nivel nacional, algunas de las cuales aprovechan el avance del segmento retail para inaugurar nuevos locales –en centros comerciales, patios de comidas, entre otras zonas de alto tránsito-, precisó.



A ello se sumaría el impulso a la comercialización de productos con un mayor valor agregado y de mayor duración –para reducir la dependencia sobre el producto fresco-, especialmente vía el canal moderno -supermercados e inclusive en tiendas de conveniencia-, y en menor medida vía el canal tradicional –mejorando la cadena de frío para la conservación de productos-.

Asimismo, el aún elevado precio de productos sustitutos -como la carne de vacuno y porcino-, y el inestable abastecimiento de productos sustitutos económicos como el pescado fresco –cuya oferta depende de condiciones climáticas normales-, seguirían siendo factores que impulsarían la producción avícola.



Por segmentos, el banco estimó que la comercialización de pollos durante el 2018 alcanzaría un promedio cercano a los 61 millones de unidades mensuales, duplicando el consumo mensual hace diez año -31 millones de unidades por mes en el 2007-.



Maíz

Por el lado de los costos, el sector avícola no enfrentaría presiones significativas al alza en su principal insumo: el maíz, informó el analista del Departamento de Estudios Económicos del banco, Carlos Asmat.



En detalle, si bien en los últimos dos meses -terminados en enero- la cotización internacional del maíz ha estado incrementándose gradualmente, debido en parte a una menor perspectiva de producción para la presente temporada en países como Argentina –sequía en algunas regiones reduciendo la productividad- y Brasil –menor siembra debido a bajos precio del maíz-, segundo y tercer exportador de maíz en el mundo respectivamente; la elevada oferta mundial de este insumo, reduce la probabilidad de un mayor incremento en la cotización internacional en los próximos meses.



De otro lado, la cotización internacional a enero del 2018 llegó a US$ 128 por TM, mayor en cerca de 3% a diciembre del 2017, pero menor en 6% respecto al mismo mes del 2017.



En este contexto, el Banco Central de Reserva (BCR) proyecta que la cotización promedio del maíz en el 2018 alcance US$ 145 por TM, precio por encima de lo registrado en el 2017 (US$ 131 por TM), mientras que para el 2019 proyecta un precio promedio de US$ 157 por TM, nivel por encima de los esperado para el 2018.