El nuevo proyecto del gasoducto del sur, conocido ahora como SIT Gas, recién tendrá una definición a partir de los estudios que en marzo entregue la consultora Mott MacDonald. Hasta el momento la única recomendación que se ha asumido es que se mantendrá el trazo original del proyecto que iba a llevar a cabo el consorcio GSP, que lideraba Odebrecht.

Juan Carlos Liu, ministro de Energía y Minas. (Foto: Andina)

¿Cuál fue la participación que tuvo usted en enero (de este año) en la pretensión de Odebrecht que tenía en ese momento, de hacer una demanda al Estado peruano?

El 23 de diciembre (del 2019) me llama el procurador (Jorge) Ramírez, del Ministerio de Justicia, pidiéndome una reunión, la cual la tuvimos los primeros días de enero. El procurador quería hablar conmigo y fue la propia ministra (de Justicia) la que nos puso en contacto.

En la reunión el (procurador) me dijo que los señores de Odebrecht querían reunirse conmigo el día 8. Como ese día tenía Consejo de Ministros, quedamos para el 9.

¿Cuál era la agenda?

(El procurador me dijo) que era para que les explique qué está haciendo el ministerio (de Energía y Minas ) y el Estado (peruano) en cuanto al desarrollo de gasoducto (sur peruano).

¿Se refiere al nuevo proyecto del gasoducto sur?

Sí, al nuevo proyecto. Entonces, el 9 (de enero) llegaron (los señores de Odebrecht) y nos habíamos preparado para explicarles lo que el Estado estaba haciendo con el gasoducto toda vez que es un proyecto que está dentro de los 59 priorizados dentro del Plan Nacional de Infraestructura y ahora se llama SIT Gas. Pero cuando nos reunimos, después de la parte protocolar, nos dicen que querían suscribir un acuerdo para ponernos de acuerdo. Apenas escuché lo del acuerdo, les dije que acá (el Minem) no es el sitio adecuado para eso.

¿Qué significa que querían suscribir ‘un acuerdo para ponernos de acuerdo’?

Ellos (Odebrecht) decían que, de alguna manera, tenían una problemática que, en ese momento, no les entendí, y que estaban urgidos por suscribir un acuerdo y poder conversar respecto de las futuras acciones que ellos podrían hacer.

(Les dije que) si ustedes quieren ver algo de querellas, algo de denuncias contra el Estado, este no es el lugar. Por favor, les dije, con el procurador que habían venido, tramiten todo a través del procurador y, sencillamente, háganlo llegar. Y eso ha sido todo.

¿Usted comunicó de esa visita (de Odebrecht) a algún miembro del Gabinete?

Sí.

¿El presidente del Consejo de Ministros sabía de la reunión?

Sabía de la reunión y, como le dije, la ministra de Justicia también me lo había pedido. Toda esta conversación que tuvimos (con Odebrecht) fue pública. Los señores pasaron por recepción, está registrado su ingreso en mesa de partes del ministerio el día 9 de enero de este año y fue por los temas que acabo de comentar.

Entonces, ¿usted, igual que el resto de peruanos, se enteró recién en febrero de la demanda de Odebrecht ante el Ciadi?

Sí.

¿Antes usted no sabía nada de la demanda?

No. Esa fue toda nuestra participación.

¿El procurador acaso no sabía lo que pretendía Odebrecht cuando fueron a la reunión del 9 de enero?, ¿no le advirtió?

El procurador, lo que de alguna manera nos había anticipado, era que, definitivamente, no podía haber dobles estatus de (Odebrecht como)empresa denunciante y empresa colaboradora (colaboración eficaz en el caso Lava Jato).

En la primera visita que (el procurador) me hace a inicios de enero, me dijo, por ejemplo: hoy día se va a dilucidar lo de Graña y Montero y ya vamos a arreglar con ellos.

Entonces, hasta ese momento, todos los que miramos este tema (la denuncia) la veíamos lejana. Pero de alguna manera había que mantener un estatus toda vez que ellos estaban participando como empresa colaboradora eficaz.

Esos eran los temas y es por eso por lo que el procurador me decía: por favor, ministro, explíqueles a ellos (Odebrecht) que el Estado está interesado en proseguir con el desarrollo del proyecto (gasoducto)...

Pero ¿qué tenía que ver el Ciadi con el Minem, cuando no son ustedes la parte que tiene esa responsabilidad (de defender al Estado en una denuncia)?

A lo que me refería es a que (la denuncia) se miraba como una situación remota.

¿El procurador deslizó la posibilidad de denuncia?

Solamente cuando se habló, decía: ellos (Odebrecht) son en verdad nuestro colaborador (eficaz), como no pueden plantearnos (una denuncia) ante el Ciadi debemos mantener esas buenas relaciones y nos han pedido que, por favor, les expliquemos que el Estado de todas maneras va a llevar adelante este proyecto (el SIT Gas) porque ellos (Odebrecht) tienen un problema con sus acreedores, que son los que de alguna manera han construido, los que han invertido, ellos están reclamándole, por todos lados, el pago que necesitan. Por lo tanto, ellos (Odebrecht) necesitan también tener la certeza de que el Estado va a llevar adelante el proyecto (el SIT Gas).

¿Odebrecht podría tener alguna participación en el nuevo esquema que se está trabajando para el SIT Gas? ¿Odebrecht podría participar del proyecto del SIT Gas?

De lo que hay un interés manifiesto (de Odebrecht) es sobre cuál será el tratamiento de los activos existentes. Es decir, si la convocatoria (para la licitación del SIT Gas) la hacemos prescindiendo de que existen unos activos.

Entonces, lo que ellos (Odebrecht) decían es cómo van a quedar mis acreedores, van a sentir como que todos los bienes que, de alguna manera, están in situ (en el proyecto) pueden ser perdidos. Muchos de estos activos son intangibles y están también a punto de expirar en su valor. Me refiero al estudio de impacto ambiental (EIA)

¿Cuándo se vence el estudio de impacto ambiental?

En teoría, en tres años. Ya está a punto de finiquitar. Entonces, ellos estaban preocupados porque estos activos no pierdan su valor y se les reconozca, por lo menos, dado que están in situ, su uso. Y en ese sentido, les dijimos siempre que nosotros también hemos estado en esa posición. Porque hay que recordar que no solo los bienes son de propiedad de la empresa, sino que el Estado ha asumido el compromiso de preservarlos.

De preservarlos, pero el Estado no ha asumido la propiedad de estos…

La propiedad (de los activos) es de las empresas consorciadas (de consorcio GSP), pero la posesión es del Estado. Y eso nos está costando US$ 50 millones cada año. Entonces, de parte de nosotros tampoco podemos estar manteniendo ese estatus.

En el esquema que está elaborado el Minem para relanzar la convocatoria del nuevo SIT Gas, ¿cómo se contempla manejar el tema de los activos?

Todo eso se va a determinar con el cuarto informe que debe entregar la empresa Mott MacDonald, en marzo de este año.

Es decir, ¿ahora no tienen un planteamiento?

En este momento le hemos entregado toda la información para que Mott MacDonald cierre lo que se llama la definición o la estructura del proceso. Entonces, queremos que la empresa consultora nos plantee primero sus otras evaluaciones y tomado ese (cuarto) informe como insumo básico, nosotros vamos a definir esos conceptos.

¿Está previsto, como dijo el presidente del Consejo de Ministros, que en el transcurso de este año se lance la convocatoria del SIT Gas?

Mire, hay mucha premura desde la perspectiva de lo que a los peruanos nos significa un eventual corte del gasoducto existente (gasoducto central), que significaría un costo por día no menor a US$ 350 millones. Frente a esa situación, el premier y todos los funcionarios están muy sensibilizados en llevar una solución a eso.

Adicionalmente a este tema de la confiabilidad, el SIT Gas también tiene implicancias en la gasificación del gas natural. Estamos apostándole fuerte a esto porque también es una solución que nos permite salir del tema del consumo del GLP. Hasta el bicentenario tenemos que completar 1.5 millones de usuarios de gas natural.

Entonces, proyectos como el de Siete Regiones para la masificación del gas natural deben ser complementados con el SIT Gas.

¿Va a salir el proyecto de masificación del gas natural para siete regiones? ¿En qué estado se encuentra?

Sí, este año, de todas maneras, pero tiene que ir complementado con el SIT Gas porque los costos de transporte en los que incurre este proyecto de masificación son muy altos sin el respaldo de un ducto como el SIT Gas para el trasporte del gas natural. Adicionalmente a esos temas está el de poner en valor nuevas reservas de gas natural. Todo lo cual hace que para este proyecto del SIT Gas exista el ánimo de darle celeridad.

Usted mencionó que el proyecto SIT Gas se hará mediante una asociación público-privada (APP). ¿En qué consistirá?

Básicamente, lo que señala para el proyecto el Plan Nacional de Infraestructura de la Competitividad es que se llama SIT Gas y que será mediante una APP. Entonces lo que he referido es que este proyecto se va a hacer mediante una APP que es sinónimo de decir que se va a hacer a través de ProInversión.

Era predecible que Odebrecht esté preocupada por el destino de los activos que han quedado en el proyecto y que están en custodia de Osinergmin (a través de una empresa)...

Ese es el quid del asunto, pero a nosotros no nos corresponde decidir sobre el destino de esos activos.

¿Hasta qué punto el proyecto del oleoducto del sur tiene que hacerse con el trazo que planteó la iniciativa que dejó Odebrecht? Hay expertos que dicen que existen otras alternativas menos costosas.

En su tercer informe Mott MacDonald presentó costos de diversas alternativas: que el trasporte del gas sea por el mar, por la costa, por la sierra, o por posiciones mixtas en la zona continental y, de esos informes, se desprende que la alternativa que se tiene ahora (por la sierra) es la de menor costo.

Además, diversos consultores técnicos de prestigio han amparado (en su momento) esta alternativa que ahora se está corroborando.

Pero dicen que lo ya ejecutado del proyecto de gasoducto sur, que llega al 33%, cubre la zona de redundancia (en selva) que garantizaría que se supere un corte en el gasoducto del centro…

Lo que ocurre es que un corte en el gasoducto del centro (en cualquier parte de este) ocasionaría que 6,000 kV de energía no funcionen. Pero si se tiene un gasoducto al sur, ello permitiría que funcione la reserva fría del nodo energético, que tiene unos 1,600 MW de potencia.

Aparte está el tema del lote 58, cuyas reservas de gas natural han bajado de 5.5 TCF a 2.5 TCF (trillones de pies cúbicos), producto de que no hay extracción del recurso. El gas natural está, pero ha tenido que ser reclasificado de reservas probadas a reservas contingentes porque no hay forma de comercializarlas (sin el gasoducto al sur).

Entonces prevén beneficios del SIT Gas. ¿Cuáles?

Uno es poner en valor nuevamente las reservas de gas como reservas probadas. Dos, permite incrementar la confianza en el sistema energético, pero también masificar el uso del gas natural hacia el sur. Sabemos que el 54% de las reservas mineras están en el sur, así como también el 85% de las reservas de hidrocarburos.

En cuanto al tramo ya ejecutado del gasoducto sur (selva), efectivamente, ya nos permite tener un reemplazo en caso de corte del gasoducto central, pero solo si ese corte se da en ese tramo.

¿La recomendación técnica es que se mantenga el trazo original del gasoducto sur peruano en el nuevo proyecto SIT Gas?

Sí, que se mantenga.

¿El informe de Mott MacDonald indica un costo similar al del gasoducto sur peruano?

Ellos van a tener que evaluar nuevamente los costos y van a dar sus costos referenciales. Es más, ni siquiera van a evaluar directamente los precios de los activos que quedaron en el campo. Lo que van a hacer es decir: un activo similar a ese cuesta tanto y a partir de esos valores referenciales, a posteriori, nosotros vamos a tener que renegociar la valorización. Otro punto que hay que ver es si los activos que están in situ son todavía útiles, porque pueden haber perdido valor.

Si el SIT Gas se va a hacer vía APP, ¿el cofinanciamiento va a ser alto para el Perú?

En realidad, no es cofinanciamiento.

Pero un cuestionamiento al anterior proyecto era que tenía esquema de ingresos garantizados y los que terminaban financiando el proyecto eran los usuarios. ¿Este esquema todavía está por definirse?

Un proyecto de transporte de hidrocarburos no se puede gestar desde las bases mismas del negocio. Si quiero un proyecto que genere ingresos solo a partir del transporte, eso es imposible, porque sobreviene el problema del riesgo: ¿tendré a quién vender o a quiénes transportar?

Frente a eso y a la necesidad que tiene el Estado de este proyecto, por las razones expresadas antes, se ha decidido hacerlo por concurso público. Como ocurrió en el primer gasoducto (que también tiene los ingresos garantizados), se irá pagando, incluso mucho antes.

¿Hay gas natural para el proyecto?

Sí, hay gas suficiente. Pero incluso esto no sería relevante ahora que se está evaluando el tema de la confiabilidad (del sistema energético) porque es un gasoducto redundante al existente.

¿Estará amarrado a la petroquímica o se piensa hacer solo el gasoducto?

Ese ducto, el anterior, era también para la petroquímica porque iba a tener mucha capacidad ociosa. Ahora, el tema del etano es algo que siempre queremos impulsar.

En lo que se refiere al poliducto (ducto para líquidos de gas natural), ¿también se va a incluir en el proyecto del SIT Gas?

La capacidad existente del poliducto actual (que está paralelo al gasoducto del centro) es el adecuado, porque la producción de líquidos de gas natural, como es comprensible, ha ido en declive. Entonces (los líquidos de) los nuevos pozos de gas que ingresen pueden ir por ese poliducto.

¿El gas natural del lote 58, en manos de CNPC, será para el gasoducto del sur?

Sí.

¿Han hablado con ellos?

Siempre se tienen reuniones. Ellos están actualmente en los trámites de los permisos.

¿Qué se espera este año de esos lotes que tiene CNPC?

Se espera que sigan con su actividad exploratoria y que puedan certificar las reservas, y que ya nos pongan un cronograma de cuándo entraría (a producir)

¿Este ya debería entrar a producir?

Por lo menos deberían terminar los estudios.

Hoja De Vida

Profesión: Ingeniero Mecánico Electricista.

Educación: Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

Posgrado: magíster en Administración de ESAN.

Entidad anterior: Proyecto Hidroenergético Especial Pasto Grande de Moquegua

En Corto

¿Qué plantea la demanda ante el Ciadi?

Odebrecht. La constructora brasileña exige que el Gobierno peruano la reincorpore al estatus que tenía en el proyecto antes del 23 de enero del 2017, garantizando su manejo y la ejecución en los términos y condiciones iniciales dados al consorcio GSP. En caso de que no se le reincorpore, Odebrecht exige que el Perú la indemnice con el pago de US$ 1,200 millones.

MEF: Odebrecht nunca presentó una propuesta previa antes de ir al Ciad

La ministra de Economía, María Antonieta Alva Luperdi, negó que su despacho se haya reunido con representantes de Odebrecht para discutir temas vinculados a la demanda arbitral que la firma presentó ante el Ciadi.

Recordó que hay una vía formal para estos casos que está a cargo de la Comisión Especial del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci). Aunque, para algunos expertos, sería muy difícil que la constructora no haya acudido a dicha comisión antes de ir al Ciadi (ver página 20).

“Que Odebrecht, en lugar de acudir a un canal de comunicación formal haya buscado otras vías es irregular”, indicó Alva Luperdi.

Hizo hincapié en que la constructora brasileña nunca ingresó un requerimiento o presentó alguna propuesta a Sicreci, motivo por el cual dicha comisión no se pudo pronunciar.

Es más, agregó que Odebrecht tiene conocimiento de esa vía formal desde el 2017, cuando presentó su solicitud de trato directo.