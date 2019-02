Procitrus: mandarinas peruanas llegarían este año a Japón y la India

Dos nuevos mercados se abrirían este año a la exportación de mandarina satsuma peruana, estimó el gerente general de la Asociación de Productores Cítricos del Perú (Procitrus), Sergio del Castillo. En tanto que los envíos a Japón a partir de abril ya están asegurados, tras haberse validado los protocolos de exportación, Del Castillo espera que se firmen los protocolos con la India este año.

Otros nuevos mercados a los que apuntan los productores peruanos de cítricos son Vietnam, Tailandia y Filipinas . A la fecha, los principales destinos de exportación de cítricos peruanos son Estados Unidos (37%), Reino Unido (22%), Holanda (13%), Canadá (8%), China (6%), Rusia (4%) e Irlanda (2%). No obstante, la mayor parte de los cítricos peruanos se consumen en el país, como frutos frescos, y los exportados representan entre el 12% y 14% de la producción.

Las exportaciones de cítricos en general sumaron 188,256 toneladas métricas en el 2018 y rozaron los US$ 200'000,000, lo que representa un crecimiento de 22% con respecto al 2017, año en que se exportaron 166,615 toneladas. “En el 2019 vamos a superar los 200 millones de dólares”, expresó Del Castillo.

Los envíos de mandarinas al exterior se han incrementado 16.17% en el 2018, al sumar 137,443 toneladas métricas, superando así las 118,309 toneladas métricas del 2017. Aunque la mandarina es el principal fruto cítrico de exportación , el titular del gremio señala que “hay un interés creciente”, entre los compradores de cítricos, en la naranja y el limón Tahití. “Esperamos que eso se mantenga. En el caso de la mandarina, también hay una expectativa de consolidarse y de seguir creciendo”, indicó.

Exportación de cítricos Exportación de cítricos (Elaboración: Procitrus / Fuente: Aduanas)

Aunque el consumo interno crece, señala Del Castillo, no lo hace al ritmo de la producción, lo que ha generado una caída de los precios en el mercado nacional. La producción nacional de mandarina, naranja y limón registró un importante crecimiento del 2017 al 2018, debido a la innovación tecnológica y una mejor explotación de las hectáreas cultivadas; sin embargo, la producción de tangelo decayó. (Ver cuadro)

Producción de cítricos (Elaboración: Procitrus / Fuente: Aduanas). (Elaboración: Procitrus / Fuente: Aduanas)

En el país, hay unas 65,000 hectáreas cultivadas de cítricos y 9,000 de ellas corresponden a miembros de Procitrus, que no prevé un incremento de estas extensiones en el 2019.

"No todos los años se pueden sacar los mismos volúmenes. El año pasado fue un año positivo para todas las variedades, que tuvieron una producción importante. Pero este año no es igual, por eso decimos que entre todas las variedades, algunas van a decrecer, y no esperamos que haya un crecimiento importante de la producción de mandarinas, sin embargo en los otros cultivos sí habrá (crecimiento)”, explicó Sergio del Castillo.

Agregó que el Perú solo exporta 15,000 toneladas de naranjas de las 450,000 toneladas que produce. Lo que hace falta para incrementar la exportación de naranjas es mayor innovación tecnológica y buscar nuevas ventanas en el mercado internacional. Estos temas se discutirán en el X Seminario Internacional de Cítricos, que se realizará los días 9 y 10 de abril, según señaló.