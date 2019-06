Primeras medidas para aumentar competitividad se conocerán entre junio y julio

A finales del 2018, el Gobierno publicó la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP). Con ello, y tras la consigna de publicar un plan en esa línea, se busca sentar las bases para iniciar un trabajo que permita aumentar la competitividad en el país.

Al respecto, el ministro de Economía, Carlos Oliva , refirió que –además de responder ante el día a día– se pretende darle un énfasis de mediano y largo plazo a las políticas públicas. Esto se dio en el marco de la Mesa Redonda , organizada por Intelfin, la Universidad Continental y Gestión, que contó con la participación de Marisol Guiulfo (presidenta del Consejo Privado de Competitividad), Jaime Aguirre (economista) y Carlos Paredes (economista); y fue moderada por Julio Lira, director de Gestión.

Oliva remarcó que no hay otra forma de crecer al 5% o 6 % durante 20 o 30 años si no se aumenta la competitividad. Refirió que cuando el país ha crecido a tasas altas fue principalmente como resultado de vientos favorables externos, pero cuando estos desaparecen la economía vuelve a crecer al 3% o 4 %.

“Quizá ese es uno de los motivos por el que no le prestamos atención. Decimos: para qué voy a hacer esto si recién en 4, 5 u 8 años voy a ver resultados. Mejor me dedico al corto plazo, me preocupo de que este año crezcamos y que lo otro (las políticas públicas) se vea más adelante”, refirió.

Plan de competitividad

El ministro de Economía explicó que se ha centrado parte del trabajo en mejorar la competitividad en una estrategia que tiene dos maneras de abordar el tema.

La primera es a través de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que se publicó por primera vez en nuestro país en diciembre pasado.

“Es una política con visión al 2030. Es decir, son las reformas y medidas que tenemos que implantar en los próximos tres gobiernos para ser un país más competitivo. Esta está repartida en nueve objetivos prioritarios que son multisectoriales”, dijo.

Agregó que cuenta con nueve objetivos prioritarios que están siendo trabajados desde principio de año, en una serie de grupos de trabajo, con la idea de publicar un plan que deberá estar listo a fin de mes en el que se va a hacer explícito cuáles son las medidas de políticas necesarias para la competitividad. “Vamos a tener medidas con hitos en distintos momentos del tiempo. Un primer hito será en junio y julio, el segundo a fin de año, el tercer hacia el 2024 y 2025, y un último hito hacia el 2030”, indicó.

Política sectorial

La segunda entrada es más sectorial y está vinculada con la diversificación productiva. Para Oliva, buena parte del crecimiento viene principalmente de la minería y la agroindustria –sectores que continuarán siendo apoyados–, pero se necesita facilitar que otras actividades puedan explotar su potencial “porque tenemos sectores muy productivos aunque no son competitivos”.

A través de las ocho mesas ejecutivas que existen se ha identificado tres sectores a ser repotenciados: el forestal, acuícola y turismo. La labor del Estado será remover los obstáculos para que esa productividad se transforme en competitividad. Oliva señaló que en el caso del sector forestal tenemos una productividad alta. Pero hay barreras como el financiamiento para una actividad que toma 10 a 12 años en producir, y también barreras en transporte.

También ocurre en el sector acuícola. “Nos dicen que la industria de langostinos de Tumbes es más productiva que la de Ecuador, pero hay barreras, vinculadas a la energía, que impiden que esto se propague. Lo mismo pasa en el turismo, no solo tenemos bellezas naturales, sino toda la parte histórica, pero Chile recibe más turistas que el Perú”, precisó.

Es por eso que en el transcurso de las próximas semanas (entre junio y julio) se va a emitir una serie de medidas que van facilitar –para empezar– que estos tres sectores tengan esa competitividad. Además, hacia adelante se evaluará sumar otros nuevos sectores, como la biotecnología.

“Ojalá que en el debate presidencial del 2021 estos (objetivos del plan) sean los temas que se pongan sobre la mesa”.

“Existen sectores que tienen índices de productividad muy altos, pero esa productividad no se refleja en una mayor competitividad en los mercados”.