Premier Villanueva advierte que se encontraron planillas "fantasma" en el sector público

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, informó hoy que se han detectado la existencia de “planillas fantasmas” que se han originado por el aumento del gasto corriente en las anteriores gestiones del Poder Ejecutivo.

“Cuando el gasto corriente ha subido eso significa más planilla y hemos encontrado planillas fantasmas también. Entonces tenemos que cuidar esos detalles y lo que quiero señalar es que esa política la hemos puesto por delante como sector público”, anotó.

Aunque reconoció que hay sectores como el Congreso de la República, el Poder Judicial o el Ministerio Público, que tienen autonomía presupuestal pero se les recomendó que hagan lo mismo.

Señaló que la política de austeridad iniciada por el Poder Ejecutivo ha permitido realizar un recorte de presupuesto pero que no ha recortado las funciones de cada sector, ya que solo se afectó a “aquellas que hemos considerado improductivas”, indicó.

Recordó que eso permitió identificar casi S/ 2,000 millones que se pueden invertir en programas de inversión del Estado, como la lucha contra la anemia.

“He señalado que ese ajuste presupuestal al sector público se tiene que hacer para tener un sector público más moderno, más ágil y más rápido”, puntualizó.

Las cooperativas



Sobre el debate del dictamen de ley para que las cooperativas sean supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), mencionó que la opinión del gobierno se dará cuando reciban la normativa que finalmente apruebe el Congreso.

“Mediante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene que ver con estos elementos relacionados a la economía, sistema de control, sistemas de supervisión, haremos una evaluación serena del tema”, aseveró.

Recordó que en el Perú no hay ni habrá ninguna “isla” de organizaciones vinculadas al manejo de dinero público y privado que no sea supervisada, cualquiera que sea el mecanismo a usarse.

“Las cooperativas no pueden ser comparadas con un banco financiero. Que pueden entrar (las cooperativas) a un sistema diferenciado pues pueden entrar pero no es el elemento que hoy día nosotros estamos viendo porque todavía no recibimos la ley del Congreso, tengo entendido que está en debate”, comentó.

Responde a Aráoz

Consultado sobre las críticas de la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, indicó que respeta todas las opiniones pero ahora está enfocado “en la tarea de levantar y unir al país, y no en temas confrontacionales”.

“Siempre para nosotros, los temas que escuchamos como críticas y elogios ni nos marean ni nos pone de mal humor”, dijo.

Recordó que fue pública su participación en la moción de vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y “no trabajó bajo la mesa”.

“Nosotros tenemos una relación cordial (con Aráoz), la seguiremos teniendo con la bancada de PpK (Peruanos por el Kambio). Estas opiniones o cualquier otra que venga, para nosotros no corta ningún tipo de relación”, subrayó.

Manifestó que la conducta del gobierno es amplia para saber escuchar las críticas y opiniones que tengan diversas personas en el Perú.

“Podremos no compartirlo pero tampoco vamos a debatirlas públicamente”, anotó.