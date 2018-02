¿Cómo la Premier League podría meter a Amazon en el fútbol?

La Premier League espera que por fin Amazon.com Inc. toque a su puerta.

El posible interés de Amazon ofrecía las mejores posibilidades de recaudar más con la subasta de los derechos de transmisión en vivo en el Reino Unido hasta 2022, que los 5.100 millones de libras esterlinas (US$ 7,200 millones) obtenidos la vez anterior, en tanto Sky Plc y BT Group Plc daban señales de mesura antes de la subasta tras años de inflación elevada.

Pero cuando las emisoras se llevaron los cinco mejores paquetes a solo cerca de 4,500 millones de libras la semana pasada, parecía que Amazon se había hecho a un lado.

La liga todavía tiene una oportunidad con los dos paquetes restantes, que según la organización tienen varios ofertantes interesados en partidos que normalmente se considerarían como complementos de los derechos principales.

Ajustar esos paquetes agregándoles derechos de retransmisión de otros partidos poco después que terminen podría seducir al gigante de la tecnología, dijo Mike Darcey, exdirector de operaciones de Sky.

“Esa podría ser una combinación bastante inteligente”, dijo Darcey, que participó de ofertas por la Premier League en cinco ocasiones.

Casi en vivo

Incorporar los llamados derechos de transmisión “casi en vivo” a uno o ambos paquetes de 20 partidos cada uno permitiría a Amazon ofrecer a sus abonados a Prime en el Reino Unido una mayor parte del principal torneo de fútbol de Inglaterra. La empresa podría agregar comentarios semanales para afirmar que posee una auténtica oferta de fútbol británico mientras desarrolla su servicio de vídeos de Prime.

Actualmente, los derechos casi en vivo —que normalmente se venden por separado— pertenecen a Sky, que también podría estar interesada en hacer ofertas por ellos.

Representantes de Amazon, Sky y la Premier League no quisieron hacer comentarios.

La liga podría anticipar una recaudación de cerca de 360 millones de libras con un paquete de 20 partidos con derechos de transmisión casi en vivo, según estimativas de Ampere Analysis. Para pagar ese precio y cubrir pérdidas en el Reino Unido, Amazon necesitaría sumar 1 millón de abonados a Prime en ese país, según Ampere.

Primeros intentos

Para Amazon, que cerró acuerdos por los derechos del tenis y el fútbol americano de la NFL, la incursión en los deportes es algo reciente. Sin embargo, la empresa planeaba hacer una oferta por los derechos de la Premier League, dijo una persona al tanto del tema el mes pasado.

Las ligas de todo el mundo están aceptando la llegada de los servicios de streaming al deporte en tanto la decadencia del cable afecta sus ratings en algunos lugares, lo cual amenaza su principal fuente de ingresos.

Otra alternativa con los paquetes que quedan para la liga sería cerrar acuerdos con BT o Sky a precios más altos. Pero debido a normas de competencia, Sky no puede tener los derechos para más de 20 partidos adicionales.

La liga también podría optar por no venderlos, pasar los partidos por streaming en su propia plataforma digital y cobrar por mirarlos. Hace poco, la English Football League, una liga de menor categoría, llegó a ese tipo de arreglo para varios partidos en su acuerdo más reciente.

Nota Original: Here’s How the Premier League Could Still Lure Amazon to Soccer