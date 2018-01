En Perú existen un puñado de negocios que aceptan Bitcoin como medio de pago. Uno se acerca, hace la transferencia, recibe el producto y servicio y listo.

Lo curioso es que esta criptomoneda es intrazable. Es decir, evadir impuestos a través del Bitcoin es pan comido. ¿Entonces cómo hace la Sunat para fiscalizar estas transacciones?

Criptoevasión

"Una de las características que impiden la evasión de impuestos es que no puedes guardar montos grandes bajo el colchón", señaló a Gestion.pe el abogado tributarista Walker Villanueva.



Es decir, como uno no puede cargar grandes cantidades en efectivo, usa el banco como garante y el dinero comienza a ser ubicable.

"La manera simple de evadir impuestos es usando cash. El Bitcoin o el dinero en efectivo te llevan al mismo resultado: ninguno es fiscalizable", añadió el experto en derecho tributario Jorge Picón.



Sin embargo, hacer un giro por un monto enorme de efectivo, termina resultando sospechoso.

"Si vas con una bolsita de S/ 100,000 a hacer una transacción, el notario no lo va a pasar, nadie te va a vender. Te cierran el paso", acotó Villanueva. "Pero si tienes esos Bitcoins, puedes hacerlo".



La primera facilidad que otorgan las criptomonedas es que no le aplica la legislación de lavado de activos, explicó. Tampoco tiene bancarización.

Además, el impuesto a las transacciones financieras (ITF) queda inservible, pues no hay banco que participe en la operación. En términos sencillos, Villanueva lo pone así: "pagar en Bitcoins es como no entregar boleta".



Curiosamente, ninguno cree que este fenómeno pueda ocasionar un forado fiscal en Perú.

Villanueva asegura que es difícil porque las empresas grandes siguen necesitando de los bancos y no van a usar los Bitcoins porque estos no te permiten deducir gastos o exigir crédito fiscal.



Mientras Picón afirma que la Bitcoin no va a generar un forado, porque ese forado fiscal ya existe, y encuentra su origen en el excesivo uso del cash.

Criptofiscalización

Si bien la Bitcoin es casi imposible de rastrear, y no hay legislación que la regule, existen otros métodos alternos para fiscalizar estas existencias. Contactamos a la Sunat y no hallamos respuesta, pero Picón describió alguna.



Y la respuesta está en los inventarios. El ejemplo lo coloca el letrado: si uno tiene una gasolinera y decide vender en Bitcoin para no pagar impuesto, ¿cómo luego justifica que desaparecieron 100 galones de combustible?

Es decir, si el dinero deja de ser rastreable, se busca la transacción. Después de todo, si se vendió un producto, ese objeto debe desaparecer del estante. El método se complica cuando se trata de prestar servicios, sin embargo.



Villanueva considera que una solución puede estar en la bancarización. En lugar de buscar opciones punibles, encontrar un estímulo.

"Lo primero que debe hacer la Sunat es informarse de esta nueva tecnología". Luego, podría otorgar beneficios a las personas naturales, subrayó.



"Si hoy vas a la peluquería, te cortas el pelo y adiós, no pides boleta. Pero si la Sunat te dice que esa boleta te sirve para deducir tus impuestos a fin de año, vas a exigirla para declararla", explicó.