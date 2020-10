El oro promediará menos de US$ 2,000 la onza el próximo año, mostró un sondeo de Reuters, con la ralentización de un avance récord, aunque se espera que los precios alcancen nuevos máximos.

El oro al contado promediará US$ 1,788 la onza este año y US$ 1,965 la onza en el 2021, según la mediana de pronósticos en la consulta a 42 analistas y operadores.

Las cifras se comparan con las predicciones de US$ 1,713 para el 2020 y US$ 1,800 para el año próximo en un sondeo similar realizado hace tres meses.

El metal tocó un máximo histórico de US$ 2,072.50 en agosto desde los cerca de US$ 1,300 de mediados del 2019, su repunte más rápido desde las secuelas de la crisis financiera hace una década.

La recuperación fue impulsada por los bancos centrales, que respondieron a la desaceleración económica y al coronavirus recortando las tasas de interés e inyectando dinero en los mercados, lo que impulsó al lingote al reducir los rendimientos de los bonos y aumentar la amenaza de inflación.

Desde entonces, los precios han caído a un nivel en torno a los US$ 1,900 mientas los bonos estadounidenses se recuperan, el dólar se estabiliza y los inversores compran menos lingotes. Sin embargo, muchos analistas mantienen el optimismo.

Para la plata, la encuesta prevé precios promedio de US$ 20.50 la onza este año y US$ 26 en el 2021, un fuerte aumento desde las predicciones de julio de US$ 17.50 y US$ 20.03, respectivamente.

La plata ha subido incluso más que el oro, pasando de niveles cercanos a US$ 15 a mediados del 2019 a un máximo de siete años de US$ 29.84 antes de retroceder cerca de US$ 25.

Debido a que alrededor de la mitad de la plata se utiliza en aplicaciones industriales, el débil crecimiento económico mundial puede obstaculizar las ganancias de precios, dijeron analistas.