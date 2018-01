Precios al consumidor subieron 0.16% en diciembre en Lima, ¿cómo cerró el 2017?

El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, correspondiente al mes de diciembre de 2017, registró un

crecimiento de 0.16%, luego de tres meses consecutivos de baja de precios, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, precisó que se trata del incremento más bajo de similar mes en los últimos tres años, cuando diciembre 2016 tuvo 0.33% y diciembre 2015 llegó a 0.45%.

De esta manera, la variación anual, correspondiente al periodo enero - diciembre de 2017, fue de 1.36%, con una tasa promedio mensual

de 0.11%. "El resultado del año 2017, es significativamente inferior al de los últimos años precedentes", según el INEI.

En el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía, se explica que en el resultado anual incidió principalmente el alza de precios observada en cuatro grandes grupos de consumo Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y Enseñanza (3.83%) por el alza en la pensión de enseñanza universitaria y básica no estatal; Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad (3%), por el incremento en la tarifa de agua potable y del gas propano doméstico; Alimentos y Bebidas (0.31%) debido al aumento en el precio del menú en restaurantes, cerveza blanca, bebidas gaseosas y huevos de gallina, principalmente; y Otros Bienes y Servicios (1.70%) por el alza en el precio del papel higiénico y cigarrillo rubio, que aportaron cerca del 80% del aumento de precios en el año.

Durante el año que terminó, el incremento en Alimentos y Bebidas se explica por las mayores variaciones de precios de las bebidas alcohólicas (7.2%) como la cerveza blanca (8.7%); las grasas y aceites comestibles (3.8%), como el aceite vegetal (4.8%); asimismo, subieron los precios de los alimentos consumidos fuera del hogar (3.6%) como el cebiche (6%), sánguches (4.8%), tamales (4.8%), arroz chaufa (4.1%), menú en restaurantes (4.1%), caldo de gallina (3.4%), jugo de frutas licuado (6.5%) y cerveza blanca (5.2%); también subieron las bebidas no alcohólicas (3.4%).

Mientras que, bajaron los precios de los tubérculos y raíces (-32.4%) como la papa blanca (-42.5%), rosada (-39.5%) y amarilla (-32.3%) por la mayor producción y abastecimiento; asimismo, los pescados y mariscos (-4.4%).

En el año 2017, el alza de los precios de Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad estuvo influenciado por el incremento en las tarifas del consumo de agua potable residencial (13%) debido a los reajustes tarifarios en los meses de enero y agosto del año que finalizó; los arbitrios municipales (4.6%), entre otros. Mientras que, bajaron los precios de la tarifa de electricidad residencial (-0.2%).

El incremento anual de los precios en Esparcimiento, Servicios Culturales y de Enseñanza se debió al rubro de gastos de enseñanza (4.5%) principalmente los gastos escolares; así como los gastos de enseñanza superior como matrícula de universidad estatal (1.3%), no estatal (1.7%), pensión de universidad no estatal (3.1%) y de instituto superior no estatal (1.7%).

En Transportes y Comunicaciones destacaron el incremento del peaje vehicular (8.2%), combustibles y lubricantes (5%) como el GLP vehicular (12.8%), petróleo diesel (8.2%) y gasolina (4.5%).

En el año 2017, el aumento de Otros Bienes y Servicios estuvo influenciado por el incremento registrado en los precios de los cigarrillos (5.1%) por la nueva lista de precios de los meses de febrero y agosto 2017; el servicio de cuidado personal (4,4%); también las joyas de oro (1.9%) y otros servicios no especificados (1.4%). Contrariamente, bajaron los precios de las giras turísticas (-4,6%).

Productos

Durante el año 2017, de los 532 productos que componen la canasta familiar, 390 subieron de precio, 119 bajaron y 23 no mostraron variación.

Los productos que reportaron mayor incremento de precios fueron: ají escabeche (40.4%), fósforos (24.3%), plátano de seda (19.4%), papaya (19%), maíz seco cancha (18%), ají pimiento (16%), cebolla de cabeza (15.1%) y choros (14.6%).

Mientras que, los productos que reportaron reducción de precios fueron: papa blanca (-42.5%), cebolla china (-39.7%), papa color (-39.5%), papa amarilla (-32.3%), papa huayro (-31.4%), pasaje aéreo nacional (-15.1%), granadilla (-14.8%), y pasaje aéreo internacional (-14.1%).

Inflación subyacente

Según el INEI, el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar Alimentos y Energía (inflación subyacente) en el año 2017 aumentó 2.15%.