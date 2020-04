Precios al consumidor de Lima Metropolitana subieron 0.65% en marzo

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0.65% en marzo del 2020, acumulando un alza de 0.84% al tercer mes del presente año, anunció el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La variación anual (abril 2019–marzo 2020) alcanzó 1.82%, con una tasa promedio mensual de 0.15%.

El INEI dijo que el comportamiento anual de los precios mantiene la tendencia estable observada por las variaciones anuales en los últimos siete meses.

La variación de los indicadores de precios en marzo se sustenta principalmente, en el incremento de precios observado en los grandes grupos de consumo: Enseñanza y Cultura (1.27%) por el alza de precios en la pensión en colegios particulares, textos y útiles escolares.

Alimentos y Bebidas (1.11%) debido a los mayores precios en azúcar, hortalizas y legumbres frescas, leguminosas y derivados, frutas y huevos, lo cual fue atenuado por la reducción de precios en tubérculos y raíces, pollo eviscerado y pescados por un buen abastecimiento en mercados.

Y, el gran grupo Otros Bienes y Servicios (0.10%) por el aumento que reportaron los artículos de cuidado personal y artículos de joyería.

En menor medida, subieron de precio Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad (0.05%), y Cuidado y Conservación de la Salud (0.04%), en tanto, Vestido y Calzado no mostró variación.

Productos

En el gran grupo Alimentos y Bebidas subieron los precios del azúcar (13.6%) tanto la rubia (14%) como la blanca (8.7%); las hortalizas y legumbres frescas (10.8%) tales como la espinaca (55%), cebolla de cabeza (22.1%), ajo entero (20.1%), apio (18%), poro (17.4%), zanahoria (15.4%), tomate italiano (15%) y lechuga (9.4%), entre otros.

Por el contrario, bajaron los precios de los tubérculos y raíces (-3.3%) como papa huayro (-6.6%), papa amarilla (-6.6%), olluco (-4.6%), papa color (-2.5%) y papa blanca (-2.2%) por un mejor abastecimiento de estos productos en los mercados de la capital; y las carnes y preparados de carne (-0.1%) como gallina (-0.6%), menudencia de pollo (-0.4%) y pollo eviscerado (-0.4%).

El incremento de precios en el gran grupo Enseñanza y Cultura se sustenta en el aumento de precios observados en el servicio de enseñanza (1.7%) como la pensión en colegio particular (4.4%), matrícula en colegio estatal (2.5%), matrícula en colegio no estatal (1.4%) y matrícula en Cetpro no estatal (1.1%), entre otros.

Por el contrario, Transportes y Comunicaciones se redujo en 0.06%, por los menores precios que registraron los combustibles como la gasolina y petróleo; y Muebles y Enseres disminuyó en 0.05%.

El alza de precios en Otros Bienes y Servicios se explica por el incremento de precios en los artículos de joyería (0.4%) y los artículos de cuidados personales (0.1%) como pañuelos y toallas faciales (2.7%), talco (0.7%), reacondicionador (0.5%), pañales desechables (0.3%) y papel higiénico (0.1%).

La reducción en Transportes y Comunicaciones se sustenta en los menores precios del transporte aéreo (-4.5%) como el pasaje aéreo nacional (-7.9%) e internacional (-3.1%); los combustibles y lubricantes (-1.8%) como gasolina (-2.2%) y petróleo diésel (-0.9%) por la disminución de la cotización internacional del petróleo.

Mientras que, subieron los precios del transporte local (0.2%) como el pasaje en taxi (0.6%).

Mayor variación

Durante el tercer mes del año, los productos que reportaron mayor alza de precio fueron: espinaca (55.5%), naranja de jugo (37.7%), fresa (29.1%), cebolla de cabeza (22.1%), ajo entero (20.1%), apio (18%), poro (17.4%) y perico (16.8%).

En tanto que, los productos con las mayores reducciones de precio fueron: pasaje aéreo nacional (-7.9%), bonito (-6.9%), mandarina (-6.7%), papa huayro (-6.6%), papa amarilla (-6.6%), corvina (-5.9%) y choclo (-4.9%).

Inflación subyacente

En marzo, la variación del IPC de Lima Metropolitana sin considerar alimentos y energía (inflación subyacente) se elevó en 0.42% con una variación acumulada al tercer mes del año de 0.64% y en los últimos doce meses se situó en 1.73%.