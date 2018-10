Precio del oro repunta ante caída global del dólar

Los precios del oro crecieron más de 2% este jueves a un máximo de más de dos meses, debido a que una ola de ventas globales de acciones llevó a los inversionistas a buscar refugio en el lingote dorado.

El oro al contado reportó una ganancia de 2.6% a US$ 1,225.26 la onza, tras alcanzar su mayor nivel desde el 31 de julio en US$ 1,226.27. También fue la mayor alza porcentual luego de 2 años desde junio del 2016.

En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con un avance de US$ 34.20, o un 2.87%, a US$ 1,227.60.

El oro rompió al alza un estrecho intervalo de cotizaciones del último mes y medio, generando nuevo interés de compra y obligando a los inversores a cubrir posiciones cortas, según mencionaron algunos analistas.

Cabe recordar que el oro ha caído más de un 10% desde que tocó un máximo en abril porque los inversionistas están optando cada vez más por la seguridad del dólar, mientras se intensifica la guerra comercial entre China y Estados Unidos y ante las alzas de las tasas de interés estadounidenses por parte de la Reserva Federal (FED).

Sin embargo, los precios se han recuperado después de un año y medio desde los US$ 1,059.96 alcanzados a mediados de agosto del 2016.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado ascendió más de 2% a US$ 14.56 la onza; el paladio trepó un 1.4% a US$ 1,082.22 la onza; y el platino ganó un 2.5% a US$ 839.74 la onza.