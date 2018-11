Precio del oro cierra la semana a la baja ante repunte del dólar

El precio del oro descendió este viernes debido a que los inversores se refugiaron en el dólar ante los temores de una desaceleración de la economía global los cuales fueron exacerbados por el desplome de los precios del petróleo.

El oro al contado cayó un 0.4 % a US$ 1,222.3 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre retrocedieron US$ 4.80, o un 0.4 % a US$ 1,223.20 la onza.

El dólar registró su mayor alza porcentual semanal en un mes, debido a que los mercados fueron sacudidos por un desplome de los precios del crudo que sugirió que el crecimiento global se está desacelerando.

Asimismo, el billete verde se benefició de la caída del euro, que perdió un 0.5 % luego de que el Índice de Gerentes de Compra (PMI) mostrara que el crecimiento empresarial en la zona euro se desaceleró mucho más de lo esperado este mes.

El oro, un activo de refugio en momentos de incertidumbre política y económica, ha perdido atractivo frente al dólar este año. El metal amarillo ha cedido más de un 10 % desde un máximo que registró en abril, en el marco de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El mercado ahora espera los acontecimientos en torno a la cumbre del G-20 en Argentina a realizarse el próximo fin de semana. Está previsto que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping mantengan conversaciones tras la guerra arancelaria entre sus naciones.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajó un 1.7 % US$ 14.24 la onza y el platino cayó un 0.4 %, a US$ 840.70 la onza. El paladio retrocedió un 3 % a US$ 1,118.75 la onza, registrando su mayor descenso porcentual semanal desde el 27 de abril.