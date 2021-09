En los últimos meses, la variación del precio del pollo eviscerado ha tenido una incidencia importante en la inflación de Lima Metropolitana. De hecho, el precio promedio minorista del ave llegó a los S/ 9.66 por kilogramo en este periodo y si se revisaba la data por mercado, en algunos incluso superó los S/ 10.00 por kilogramo.

Sin embargo, en lo que va de este mes se empezó a desacelerar el crecimiento (Gestión 22.09.2021) del precio. Es más, ayer un kilogramo de pollo registró un precio promedio (minorista) de S/ 9.06, el nivel más bajo en los últimos dos meses, según data del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En detalle, si bien hay mercados minoristas en Lima Metropolitana en los que el precio aún sigue elevado, en otros ya están por debajo del promedio: en Ate Vitarte, por ejemplo, se ubicó en S/ 7.63 por kilogramo ayer.

Los factores

Christian Garay, director general de estadísticas, seguimiento y evaluación de políticas del Midagri, comentó a Gestión que dos factores han presionado el precio a la baja.

Uno de ellos, es la reducción del precio internacional del maíz, principal insumo para la crianza del ave. Después de llegar en mayo a los US$ 269 por tonelada, el precio del maíz empezó a reducirse hasta ubicarse en US$ 201 (al 21 de este mes). Aunque, subrayó Garay, aún están por encima del nivel precovid (setiembre 2019: US$ 136 por tonelada).

Otro de los factores es la mayor oferta. “La oferta se ha estado recuperando a un ritmo importante, pero todavía no suficiente para llegar a los niveles previos de la pandemia. Antes de la pandemia producíamos en granja por mes 64 millones unidades, en junio del año pasado se llegó a los 50 millones de unidades, y ahora estamos en alrededor de 57 millones de unidades, en promedio”, refirió.

Garay agregó que ambos factores influyeron en la reducción del costo de producción del pollo, pero, aún es una baja ligera, por lo que aún tomará un tiempo más que el precio registre una recuperación plena.

Costos elevados

“Antes de la pandemia el costo de producción era S/ 3.5 soles por kilogramo en granja, ahora este costo se ha elevado a S/ 6 en promedio, cifra que no se ha visto en mucho tiempo”, remarcó el funcionario de Midagri.

Si bien el costo aún es elevado, se registró una ligera reducción explicada por los factores antes mencionados: había llegado a S/ 6.20 por kilogramo, ahora está en alrededor de S/ 6.05.

Garay agregó que este costo podría reducirse a una velocidad mayor si el tipo de cambio del dólar empezará a reducirse.

Choclo, ajo, papa, plátano, papaya y fresas a la baja

En setiembre, el precio mayorista de varios productos de la canasta básica se ha reducido. Christian Garay, director del Midagri, comentó que los más resaltantes son el choclo y el ajo. También se redujo el precio de la papa blanca, del plátano bizcocho, la papaya y la fresa. En el caso de la última fruta, al estar de temporada, su precio llega a S/ 2.15 por kilogramo, cuando en meses anteriores alcanzó hasta S/ 8.00.

Contrariamente, otros alimentos han incrementado sus precios. Los dos casos más destacados son el del limón y el de la cebolla roja. En el primer caso, se trata de un tema de estacionalidad; y sobre la cebolla se registró un problema de oferta así como temas climáticos, aunque Garay mencionó que también se trata de una recuperación, ya que su precio estuvo por debajo de S/ 0.70 por kilo.