Después de alcanzar un pico en diciembre, el precio minorista del pollo en Lima Metropolitana comenzó una tendencia a la baja. Así, en lo que va de febrero (al 23 de este mes) ya se ubicó en S/ 8.4 por kilogramo, en promedio, según data del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) (ver gráfico).

Con ello, de cerrar el mes en ese precio, alcanzaría su menor nivel en los últimos 10 meses (en abril del 2021, el precio del pollo eviscerado fue de S/ 7.4 por kilogramo).

De hecho, Christian Garay, director de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del Midagri, adelantó a Gestión (01.02.2022) que este año el precio del pollo no debería subir a niveles vistos el año pasado. “Esperamos un precio que se mueva dentro de un rango normal alrededor de S/ 8.00 el kilogramo”, comentó.

Cotización

Aun así, hay factores que podrían impactar negativamente en este estimado. El principal es la cotización internacional del maíz, principal insumo en la crianza del ave.

El año pasado, el precio internacional del cultivo subió hasta US$ 269 por tonelada (cifra no vista, al menos, en los últimos años). Pero meses después empezó a bajar hasta llegar a US$ 199 por tonelada en agosto y también en setiembre, según data del Banco Central de Reserva (BCR).

Ahora, nuevamente ha iniciado una tendencia al alza y en febrero (al día 15) llegó a US$ 244 por tonelada.

Por otro lado, el tipo de cambio, factor que impacto en el precio del pollo el año pasado por los insumos importados necesarios para su producción, cerró ayer en S/ 3.7, alejándose desde hace varias semanas de los más de S/ 4.00 alcanzados en algunos periodos del 2021.

Día a día

Si bien en lo que va del mes -en promedio- el precio minorista está en su menor nivel, cuando se revisa día a día, se ve una ligera alza.

Los primeros días de febrero, un kilogramo de pollo eviscerado se ubicó en S/ 7.64, según la data que monitorea el Midagri. A mediados del mes, subió a S/ 8.00 por kilogramo, y ahora ya superó los S/ 9.00 por kilogramo.

Es más, ayer alcanzó los S/ 9.64 por kilogramo (el promedio de los últimos siete días fue S/ 9.45 por kilogramo en promedio).

En detalle, ayer el precio máximo fue S/ 10.77 y el mínimo S/ 7.50 por kilogramo.

Precio mayorista se ubicó en S/ 6.52

Datos. El pollo en pie se vendió a S/ 6.52 por kilogramo ayer, manteniéndose dicho precio por tercer día consecutivo, no lográndose vender el total de lo ofertado. El peso promedio del pollo en pie en centros de distribución fue de 2.64 kilogramos.

Referente al precio eviscerado, se vendió a S/ 9.64 por kilogramo, 11.4% más que el miércoles de la semana pasada.